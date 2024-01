Ερυθρά Θάλασσα: Οι πρώτες φωτογραφίες του πλοίου Zografia μετά την επίθεση των Χούθι – Γιατί δεν βυθίστηκε

Οι πρώτες φωτογραφίες – ντοκουμέντα από το χτύπημα των Χούθι στο ελληνόκτητο πλοίο Zografia στην Ερυθρά Θάλασσα ήρθαν στην δημοσιότητα και αποκαλύπτουν το μέγεθος των ζημιών που προκάλεσε το πλήγμα.

Είναι σαφές ότι αν το πλοίο ήταν φορτωμένο θα είχε βυθιστεί. Όπως φαίνεται ο πύραυλος χτύπησε το κατάστρωμα του πλοίου και το τρύπησε, περνώντας στον αμπάρι. Το πλήγμα έγινε με γωνία περίπου 45 μοιρών.

Ο πύραυλος τρύπησε το σκαρί, διαπέρασε το σκάφος και βγήκε από το πλάι του πλοίου, χωρίς να προκαλέσει μείζονα έκρηξη. Ωστόσο η έξοδος του βλήματος είναι κάτω από την ίσαλο γραμμή. Καθώς όμως το πλοίο δεν ήταν φορτωμένο, η έξοδος του βλήματος βρέθηκε να είναι πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, γεγονός που σε συνδυασμό με τον καλό καιρό, απέτρεψε την είσροή υδάτων στο πλοίο.

Το ελληνικών συμφερόντων πλοίο, με σημαία Μάλτας, είχε αποπλεύσει κενό φορτίου από το Βιετνάμ με προορισμό το Ισραήλ. Συνέχισε την πορεία του προς το Σουέζ πάντως, παρά το πλήγμα που υπέστη.

Ο εκπρόσωπός των Χούθι, Γιαχία Σαρία, επιβεβαίωσε μέσω ανακοίνωσης το πλήγμα στο πλοίο «Zografia» με πυραύλους (επιφανείας) κατά πλοίων, που «πέτυχαν τον στόχο τους» και προειδοποίησε πως οι αντάρτες θα συνεχίσουν τις επιθέσεις για «να υπερασπιστούν την Υεμένη» και να εκφράσουν «αλληλεγγύη προς τον παλαιστινιακό λαό».

***UPDATE***

First photos of the ship ZOGRAFIA which was hit by an anti-ship ballistic missile on Jan 16 (see https://t.co/QJi1g6Yr8c)

The missile appears to have gone straight through.

This supports previous observations. pic.twitter.com/K2cVdo0zYX

— H I Sutton (@CovertShores) January 23, 2024