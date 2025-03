Ερντογάν: «Η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν είναι υπόθεση μόνο της ΕΕ – Πρέπει να σχεδιαστεί με συμμετοχή της Τουρκίας»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η ασφάλεια της Ευρώπης δεν αφορά μόνο τα μέλη της ΕΕ και επανέλαβε ότι τα σχέδια για την ευρωπαϊκή ασφάλεια θα πρέπει να περιλαμβάνουν την Τουρκία.

Ζήτησε επίσης να μην αποκλειστούν οι τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες από τα προγράμματα προμηθειών Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πρόεδρος Ερντογάν συμμετείχε σήμερα σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών των μη μελών χωρών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τηλεδιάσκεψη, εκτός από τον Ταγίπ Ερντογάν, συμμετείχαν από πλευράς της ΕΕ οι επικεφαλής των θεσμικών οργάνων και οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας.

Τονίζοντας ότι είναι προς το κοινό συμφέρον να σχεδιάζονται όλα τα βήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ασφάλεια από κοινού με την Τουρκία, ο Ερντογάν δήλωσε: «Ας μην ξεχνάμε ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν είναι υπόθεση των μελών της Ένωσης, αλλά όλων των Ευρωπαίων συμμάχων. Θα θέλαμε να δούμε τη σημερινή συνάντηση ως εκδήλωση αυτής της ρεαλιστικής προσέγγισης, όπως και τη Σύνοδο Κορυφής που φιλοξένησε στις 2 Μαρτίου το Ηνωμένο Βασίλειο».

Σημείωσε ωστόσο ότι «είναι αναμφίβολα σημαντική η μέγιστη δυνατή προστασία» των διατλαντικών σχέσεων.

Παράλληλα, προσέθεσε ότι «είναι σημαντικό για εμάς να συμμετέχουμε σε μηχανισμούς, όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Ειρήνη, οι οποίοι στοχεύουν στην ανοικοδόμηση και την στήριξη της Ουκρανίας».

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπάρχει καμία εξήγηση για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από τα προγράμματα αμυντικών προμηθειών και ανασυγκρότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η αμυντική μας βιομηχανία είναι έτοιμη να συμβάλλει στον τομέα της άμυνας. Το πρόγραμμα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας πρέπει να είναι ανοικτό σε όλους τους Ευρωπαίους συμμάχους», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Επιπλέον ανέφερε ότι ο κρίσιμος ρόλος της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή οικονομική ασφάλεια και άμυνα έχει αποδειχθεί και η χώρα διατηρεί το στόχο για πλήρη ένταξη στην ΕΕ, ελπίζοντας ότι η Ένωση θα επανέλθει στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία.

«Διατηρούμε με ισχυρό τρόπο τον στόχο μας για πλήρη ένταξη. Αναμένουμε από την ΕΕ να υιοθετήσει στρατηγική και στάση με όραμα και να αναζωογονήσει τις ενταξιακές μας διαπραγματεύσεις» είπε, μεταξύ άλλων, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστηρίζοντας ότι «είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών να ενεργούν με μια μακροπρόθεσμη, στρατηγική προοπτική στις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ».

Τέλος, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέλαβε την πρότασή του να φιλοξενήσει η χώρα του πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Έπειτα από μία ακόμη νύκτα σφοδρών ρωσικών βομβαρδισμών των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε την έκκλησή του για ανακωχή στους αιθέρες και την θάλασσα. Υπέρ της πρότασης του ουκρανού προέδρου τάχθηκε σήμερα και ο τούρκος ομόλογός του Ταγίπ Ερντογάν.

«Τα πρώτα βήματα για την εφαρμογή πραγματικής ειρήνης θα πρέπει να είναι να αναγκασθεί η μόνη πηγή του πολέμου αυτού, δηλαδή η Ρωσία, να τερματίσει αυτού του είδους τις επιθέσεις», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητώντας την «απαγόρευση» της χρήσης «πυραύλων, drones μακρού βεληνεκούς και αεροπορικών βομβών».

Last night, the Russian army carried out another massive attack on our energy infrastructure. Various facilities were targeted in several regions – Odesa, Poltava, Chernihiv, and Ternopil. In total, the Russians used nearly 70 missiles, both cruise and ballistic, as well as… pic.twitter.com/bpj5XCPYSW

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 7, 2025