Ουκρανία: Μαζικοί βομβαρδισμοί της Ρωσίας εναντίον ενεργειακών υποδομών – «Μείνετε στα καταφύγια»

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν σήμερα «μαζικούς» βομβαρδισμούς βάζοντας στο στόχαστρο πολλές ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, ανακοίνωσε μέσω Facebook ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, ο Χέρμαν Χαλουστσένκο.

«Οι ενεργειακές υποδομές και αυτές του φυσικού αερίου σε περιφέρειες της Ουκρανίας υφίστανται εκ νέου μαζικούς βομβαρδισμούς με πυραύλους και drones», ανέφερε ο κ. Χαλουστσένκο. Πρόσθεσε ότι «λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σταθεροποιηθεί ο εφοδιασμός με ενέργεια και αέριο».

Russia launched massive attack on Ukraine’s energy and gas infrastructure with missiles and drones, targeting cities from Kharkiv to Ivano-Frankivsk. This is the first strike since the US stopped sharing early warning data pic.twitter.com/ur1ufEszDl — Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 7, 2025



«Η Ρωσία προσπαθεί να βλάψει τους απλούς Ουκρανούς βομβαρδίζοντας τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και αερίου», «δεν εγκαταλείπει τον στόχο να μας στερήσει τον ηλεκτρισμό και τη θέρμανση», επέμεινε.

🇷🇺🔥🇺🇦 Massive Missile and Drone Strike on Ukraine’s Energy and Gas Infrastructure – Galushchenko A large-scale missile and drone attack has struck energy and gas infrastructure across multiple regions of Ukraine. This was confirmed by Energy Minister Galushchenko, who reported… pic.twitter.com/wGKVCgE9ct — Zlatti71 (@Zlatti_71) March 7, 2025



«Μείνετε στα καταφύγια», κατέληξε ο Χαλουστσένκο.



Ο δήμαρχος του Χαρκόβου (βορειοανατολικά), Ιχόρ Τερέχοφ, ανέφερε από την πλευρά του μέσω Telegram ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν τη νύχτα εξαιτίας πλήγματος σε «πολιτική υποδομή».