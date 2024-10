Έρευνα της Le Monde: Φρικτές οι συνθήκες κράτησης των αιτούντων άσυλο στην Τουρκία – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στις φρικτές, όπως τις χαρακτηρίζει, συνθήκες κράτησης των αιτούντων άσυλο στη Τουρκία, σε κέντρα που χρηματοδότησε η ΕΕ, αλλά και στις μαζικές απελάσεις προς τις χώρες καταγωγής τους, συχνά στη Συρία και το Αφγανιστάν, παρά τους σχετικούς κινδύνους, αναφέρεται έρευνα της εφημερίδας Le Monde και του μη κερδοσκοπικού ειδησεογραφικού μέσου Lighthouse Reports.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, δεκάδες συνεντεύξεις με διπλωμάτες, δικηγόρους, στελέχη της ΕΕ και στελέχη των υπηρεσιών μετανάστευσης επιβεβαιώνουν την ανησυχητική κατάσταση των προσφύγων στην Τουρκία, αλλά και ότι η ΕΕ εν γνώσει της υποστήριξε και χρηματοδότησε τη μετατροπή των κέντρων για τους πρόσφυγες σε κέντρα απέλασης.

I remember European diplomats in pre-pandemic Kabul complaining about scabies risks on their R&R flights to Istanbul. They knew then about the scale & horrific conditions of the deportation system the EU has been supporting. Powerful work from the team https://t.co/y2vG0egzs5

— Daniel Howden (@daniel_howden) October 11, 2024