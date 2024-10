Νίκος Δένδιας: Με τα σύγχρονα πολεμικά αεροπλάνα και τον αντιαεροπορικό και αντί-drone θόλο η Ελλάδα αποκτά άλλες δυνατότητες στην υπεράσπιση των δικαίων της

Με τις νέες μας αεροπορικές πλατφόρμες (F-16 Viper, τα Rafale), αλλά και την επικείμενη απόκτηση των F-35 αλλά και με τη δημιουργία του αντιαεροπορικού και του αnti-drone θόλου, η Ελλάδα αποκτά άλλες δυνατότητες για να προστατεύσει τα εθνικά δίκαια, τα συμμαχικά δίκαια, τα ευρωπαϊκά δίκαια, τον εθνικό, τον ευρωπαϊκό, τον συμμαχικό ορίζοντα.

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ο οποίος μετέβη σήμερα, Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, στην αεροπορική βάση Ανδραβίδας, όπου παρέστη στην Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών της άσκησης «Ramstein Flag 2024».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη, τον αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ και τον αρχηγό ΓΕΑ αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, παρακολούθησε διελεύσεις συμμαχικών αεροσκαφών, ξεναγήθηκε στους χώρους της άσκησης και ενημερώθηκε για τα σενάριά της.

Όπως ανακοινώθηκε, στην Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών συμμετείχαν ακόμα ο διοικητής Αεροπορικών Συμμαχικών Δυνάμεων πτέραρχος Τζέιμς Μπ. Χέκερ και οι αρχηγοί των Πολεμικών Αεροποριών του Βελγίου, της Δανίας, της Εσθονίας, της Κροατίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας, της Σουηδίας και της Φιλανδίας.

Επίσης, παραβρέθηκαν οι πρέσβεις του Βελγίου Μαρκ Καλκόεν, της Γαλλίας Λωράνς Ωέρ, της Ουγγαρίας Ζολτ Σάντορ, της Πορτογαλίας Ρούι Ματσιέιρα, η επιτετραμμένη στην πρεσβεία των ΗΠΑ, ως εκπρόσωπος του πρέσβη των ΗΠΑ, Μαρία Όλσον, και η επιτετραμμένη της πρεσβείας της Ρουμανίας Μιοάρα Πιτούτ καθώς και ακόλουθοι Άμυνας ξένων συμμαχικών χωρών.

Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε «μεγάλη τιμή για την Ελλάδα και την ιεραρχία της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, να φιλοξενεί την πολυεθνική άσκηση Ramstein Flag 24». «Μια Συμμαχική Άσκηση», όπως είπε, «που διεξάγεται για πρώτη φορά, με τη συμμετοχή 89 μαχητικών αεροσκαφών, 12 αεροσκαφών υποστήριξης, από 13 χώρες. Επιχειρούν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, με βάση το αεροδρόμιο της Ανδραβίδας».

«Αυτή η άσκηση δεν αποτελεί μια απλή επιχειρησιακή εκπαίδευση. Αποτελεί μια δοκιμή διαλειτουργικότητας μεταξύ των αεροπορικών Συμμαχικών Δυνάμεων για να μπορούν να αντιμετωπίσουν σύγχρονες απειλές στον τομέα της αεροπορικής άμυνας και της ασφάλειας. Συλλογικά, όλοι μαζί, όπως επιτάσσουν οι αρχές της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας» εξήγησε.

«Η ενσωμάτωση καινοτόμων τακτικών στην Αεράμυνα είναι επιβεβλημένη στη γεωπολιτική συγκυρία. Και η παρουσία της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, του ΝΑΤΟ, στις εξελισσόμενες διεθνείς συγκρούσεις είναι πιο αναγκαία παρά ποτέ. Η επιλογή της Ελλάδας από τη Συμμαχία ως διοργανώτριας χώρας, υπογραμμίζει τη γεωστρατηγική αξία της πατρίδας μας. Επιβεβαιώνει τον στρατηγικό μας ρόλο στη συλλογική άμυνα» επισήμανε.

Για τη νέα εποχή στην ελληνική Πολεμική Αεροπορία με την απόκτηση των Rafale και τη μελλοντική απόκτηση των F-35 αλλά και τη δημιουργία αντιαεροπορικού και αντί -drone θόλου, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι μπορεί «να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, προβάλλοντας την πατρίδα μας ως τον αξιόπιστο και σοβαρό σύμμαχο, τον πυλώνα της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν από αυτή». «Πάντα υπογραμμίζω», συνέχισε αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ, «ότι είναι μια Συμμαχία αξιών, ταγμένη στην υπεράσπιση όχι μόνο των χωρών που ανήκουν στη Συμμαχία, αλλά και του Διεθνούς Δικαίου».

«Το ΝΑΤΟ οφείλει όχι μόνο να προασπίζει ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, αλλά είναι και ένα πρότυπο ελευθερίας, δημοκρατίας, διεθνούς δικαίου, τήρησης των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, προάσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό που στα αγγλικά το περιγράφουμε ως “rules-based internationalorder”» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.



Ο κ. Δένδιας ανέφερε στον χαιρετισμό του στους συμμετέχοντες στην Άσκηση:

«Excellencies, distinguished guests,

Ladies and Gentlemen,

It is both an honor and a privilege to address you today during the multinational exercise “RAMSTEIN FLAG 2024”.

This event is a very clear demonstration of our commitment to strengthening collective defence and enhancing interoperability, and also advancing our capabilities in Integrated Air and Missile Defense.

Ήταν μεγάλη τιμή για την Ελλάδα και την ιεραρχία της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, να φιλοξενεί την πολυεθνική άσκηση «RAMSTEIN FLAG 24». Μια Συμμαχική Άσκηση που διεξάγεται για πρώτη φορά, με τη συμμετοχή 89 μαχητικών αεροσκαφών, 12 αεροσκαφών υποστήριξης, από 13 χώρες.

Επιχειρούν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, με βάση το αεροδρόμιο της Ανδραβίδας.

Και αυτή η άσκηση δεν αποτελεί μια απλή επιχειρησιακή εκπαίδευση. Αποτελεί μια δοκιμή διαλειτουργικότητας μεταξύ των αεροπορικών Συμμαχικών Δυνάμεων για να μπορούν να αντιμετωπίσουν σύγχρονες απειλές στον τομέα της αεροπορικής άμυνας και της ασφάλειας.Συλλογικά, όλοι μαζί, όπως επιτάσσουν οι αρχές της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Η ενσωμάτωση καινοτόμων τακτικών στην Αεράμυνα είναι επιβεβλημένη στη γεωπολιτική συγκυρία. Και η παρουσία της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, του ΝΑΤΟ, στις εξελισσόμενες διεθνείς συγκρούσεις είναι πιο αναγκαία παρά ποτέ.

Η επιλογή της Ελλάδας από τη Συμμαχία ως διοργανώτριας χώρας, υπογραμμίζει τη γεωστρατηγική αξία της Πατρίδας μας. Επιβεβαιώνει τον στρατηγικό μας ρόλο στη συλλογική άμυνα.

Με τις νέες μας αεροπορικές πλατφόρμες (F-16 Viper, τα Rafale), αλλά και την επικείμενη απόκτηση των F-35 – με χαρά βλέπω F-35 εδώ στην Ανδραβίδα, όπου σε λίγο καιρό εδώ θα βρίσκονται τα F-35 με τα ελληνικά χρώματα. Αλλά και εκτός από αυτό, με τη δημιουργία του Αντιαεροπορικού και του Anti-drone Θόλου που έχω προαναγγείλει, η Ελλάδα αποκτά άλλες δυνατότητες για να προστατεύσει τα Εθνικά Δίκαια, τα Συμμαχικά Δίκαια, τα Ευρωπαϊκά Δίκαια, τον Εθνικό, τον Ευρωπαϊκό, τον Συμμαχικό Ορίζοντα.

Για να μπορεί να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, προβάλλοντας την Πατρίδα μας ως τον αξιόπιστο και σοβαρό Σύμμαχο, τον πυλώνα της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν από αυτή.

Επιβεβαιώνοντας για μια φορά ακόμα τη δέσμευση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη διασφάλιση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Δεν χρειάζεται να θυμίσω ότι το ΝΑΤΟ είναι η πιο επιτυχημένη στρατιωτική Συμμαχία στην ιστορία αυτού του πλανήτη.

Όμως, πάντα υπογραμμίζω ότι είναι μια Συμμαχία αξιών, ταγμένη στην υπεράσπιση όχι μόνο των χωρών που ανήκουν στη Συμμαχία, αλλά και του Διεθνούς Δικαίου. Το ΝΑΤΟ οφείλει όχι μόνο να προασπίζει ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, αλλά είναι και ένα πρότυπο Ελευθερίας, Δημοκρατίας, Διεθνούς Δικαίου, τήρησης των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, Προάσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό που στα αγγλικά το περιγράφουμε ως “rules-based international order”.

Συγχαίρω θερμά και από καρδιάς όλους τους συμμετέχοντες, ιδίως την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία που συντόνισε άψογα αυτή την πολύ μεγάλη άσκηση και θα ήθελα να ευχαριστώ επίσης από καρδιάς τους συμμάχους και φίλους μας για την παρουσία τους εδώ και την αδιάλειπτη συνεργασία τους στην κοινή μας δέσμευση.

This exercise serves as a very powerful reminder of the strength of our Alliance and the readiness of our forces. Greece’s enhanced capabilities, through advanced platforms will ensure that my country remains steadfast in our commitment to our collective defense, to defense our countries but most importantly, to defending our ideas as we face the very complex challenges of the 21st century from the powers of the past.

Thank you so much all who participated in “RAMSTEIN FLAG 24” and contributed to its great success».