Επίθεση στην παρέλαση για το Super Bowl: Μητέρα 2 παιδιών και φανατική οπαδός των Chiefs η νεκρή από τους πυροβολισμούς

Μια μητέρα δύο παιδιών και φανατικός οπαδός των Kansas City Chiefs σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πυροβολισμών το απόγευμα της Τετάρτης κοντά στην παρέλαση για τους νικητές του Super Bowl στην πόλη της ομάδας.

Η Lisa Lopez-Galvan πέθανε κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης σε τοπικό νοσοκομείο λόγω πυροβολισμού στην κοιλιά της, επιβεβαίωσαν τα αγαπημένα της πρόσωπα στην εφημερίδα Kansas City Star.

«Ήταν ο πιο υπέροχος, όμορφος άνθρωπος», είπε στην εφημερίδα η Lisa Lopez, μια μακροχρόνια φίλη του θύματος.

«Ήταν ντόπια DJ. Πήγαινε σε όλους τους γάμους. Την ξέρουμε όλοι. Ήταν τόσο γεμάτη ζωή» τόνισε.

Η αστυνομία ανακοίνωσε σε βραδινή συνέντευξη Τύπου ότι ένα άτομο σκοτώθηκε και άλλοι 22 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων εννέα παιδιά, όταν πολλοί ένοπλοι άνοιξαν πυρ στο τέλος της παρέλασης, στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες θαυμαστές.

Σύμφωνα με φίλους και την οικογένεια του θύματος, ο ενήλικος γιος της Lopez-Galvan υπέστη επίσης ένα τραύμα από πυροβολισμό και ένα από τα δύο ξαδέρφια της, που πιστεύεται ότι είναι ανήλικα, τραυματίστηκε στο χάος. Η Lopez-Galvan, στα 40 της, ζούσε με τον σύζυγό της και τα δύο παιδιά της στο Shawnee, μόλις μία ώρα νοτιοανατολικά από το σημείο όπου σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Τρία άτομα τέθηκαν υπό κράτηση σε σχέση με τον πυροβολισμό, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η εξουδετέρωση ενός ενόπλου από πολίτες. Στα πλάνα φαίνονται πολίτες να τρέχουν προς έναν άνδρα. Τον ρίχνουν στο έδαφος και τον ακινητοποιούν. Λίγα δευτερόλεπτα μετά στο σημείο φτάνουν αστυνομικοί και συλλαμβάνουν τον άνδρα. Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης.

Breaking Video of Heroic Kansas City fans tackling one of the shooters pic.twitter.com/cAxL9Kox8d

— Fantasy Fanatics (@FFB_Fanatics) February 14, 2024