Super Bowl: Η στιγμή των πυροβολισμών στην παρέλαση – Βίντεο από την ένοπλη επίθεση

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμη 9 τραυματίστηκαν στην ένοπλη επίθεση στο τέλος της παρέλασης της παρέλασης των Kansas City Chiefs για την νίκη τους στον τελικό του Super Bowl.

Η πυροσβεστική του Κάνσας ανέφερε στο δίκτυο ABC ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμη 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 3 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομία τους Κάνσας ανέφερε επισήμως ότι συνέλαβε 2 ενόπλους, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει συλληφθεί και ένα τρίτο άτομο.

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή των πυροβολισμών που ξεκίνησαν περίπου στο τέλος της παρέλασης. Στα πλάνα φαίνεται ο κόσμος να τρέχει σε πανικό να ξεφύγει.

WATCH: Moment when shots were fired near Union Station at Super Bowl victory parade in Kansas City, Missouri.#ChiefsParade Union Station #GOPDeathCult pic.twitter.com/6aEt8LRZK1

— Firoz Shaikh (@firozaiba) February 14, 2024