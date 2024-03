Επίθεση στην Μόσχα: Στους 137 οι νεκροί, ανάμεσά τους και 3 παιδιά – Έχουν ταυτοποιηθεί 62 σοροί

Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων από την τρομοκρατική επίθεση ενόπλων το βράδυ της Παρασκευής (22/3), σε συναυλιακό χώρο στην Μόσχα.

Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η Ερευνητική Επιτροπή, ο απολογισμός από την ένοπλη επίθεση ανήλθε σε 137 νεκρούς, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά.

«Η ταυτοποίηση των σορών των θυμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη. Έως αυτή τη στιγμή, τα πτώματα 137 ανθρώπων, ανάμεσα στους οποίους και τρία παιδιά, βρέθηκαν στο σημείο της τρομοκρατικής επίθεσης», επισημαίνει η Ερευνητική Επιτροπή σε σχετική ανακοίνωση.

Έως τώρα, έχουν ταυτοποιηθεί 62 σοροί, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, όπου προστίθεται ότι δύο τυφέκια εφόδου και μια μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών βρέθηκαν στον χώρο της επίθεσης. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 133 νεκρούς.

Την ίδια ώρα, οι ύποπτοι για την επίθεση στην αίθουσα συναυλιών μεταφέρθηκαν στα κεντρικά της Ερευνητικής Επιτροπής στην Μόσχα, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ένοπλοι με στολές παραλλαγής εισέβαλαν το βράδυ της Παρασκευής στην αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως εναντίον του πλήθους με αυτόματα όπλα, ενώ στη συνέχεια έριξαν εύφλεκτο υλικό προκαλώντας πυρκαγιά στον χώρο.

Καταγγέλλοντας μια «βάρβαρη τρομοκρατική» πράξη, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δεσμεύτηκε χθες σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ότι θα τιμωρηθούν οι ένοχοι.

Σήμερα είναι ημέρα εθνικού πένθους στη Ρωσία μετά το μακελειό, την ευθύνη του οποίου ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Η επίθεση της Παρασκευής ήταν η πιο φονική που σημειώνεται στο ρωσικό έδαφος εδώ και δύο δεκαετίες.

Σύμφωνα με το Site, που εξειδικεύεται στην αντιτρομοκρατική έρευνα, βίντεο που φαίνεται ότι τράβηξαν οι δράστες της επίθεσης στην αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα μεταδόθηκε σε λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί συνήθως το Ισλαμικό Κράτος.

Το βίντεο αυτό διάρκειας ενός λεπτού και 31 δευτερολέπτων, στο οποίο έχουν παραποιηθεί τα πρόσωπα και οι φωνές για να μην αναγνωρίζονται, δείχνει αρκετά άτομα οπλισμένα με τουφέκια εφόδου και μαχαίρια να βρίσκονται μέσα σε κτίριο που δείχνει να είναι η αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall του Κρασνογκόρσκ.

Οι επιτιθέμενοι πυροβολούν πολλές φορές, ανθρώπινα σώματα πέφτουν στο έδαφος και στο βάθος φαίνεται να ξεσπά πυρκαγιά.

Ωστόσο ούτε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ούτε η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB κατηγόρησαν την τζιχαντιστική οργάνωση.

ISIS released a video recorded by the terrorists in the Moscow attack. They could be seen repetitively slitting throats of dead bodies while chanting Allahu Akbar

How do all these terrorists “misinterpret” Quran in the exact same way? Coincidence? pic.twitter.com/8wI1u40FzX

— BALA (@erbmjha) March 24, 2024