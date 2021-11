Επίθεση με μαχαίρι στις Κάννες: Οι νέες πληροφορίες για τον δράστη

Ο αστυνομικός που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στις Κάννες, δεν τραυματίστηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε.

Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για έναν τραυματία, όπως ανακοίνωσε μέσω Twitter ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Ζεράρ Νταρμανέν.

Ο αστυνομικός βρισκόταν στο τιμόνι περιπολικού όταν δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι μπροστά στο αστυνομικό τμήμα των Καννών, στη νοτιοανατολική Γαλλία, από έναν άνδρα που είπε πως διέπραξε την ενέργεια αυτή «στο όνομα του Προφήτη», δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές.

Όπως μετέδωσε το δίκτυο BFM και έγραψε η ιστοσελίδα της Le Figaro, ο ύποπτος είχε αλγερινή υπηκοότητα.

Το BFM TV πρόσθεσε ότι ο άνδρας αυτός δεν ήταν γνωστός στις γαλλικές αρχές, ενώ σύμφωνα με την Le Figaro ο ύποπτος είχε άδεια παραμονής στην Ιταλία.

Και οι δύο πηγές ανέφεραν ότι πρόκειται για ένα άτομο γεννημένο το 1984.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών επικρατέστερο σενάριο θεωρείται αυτό της «τρομοκρατικής» ενέργειας.

Οι πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου διευκρίνισαν ότι ο αστυνομικός «σώθηκε χάρη στο ότι φόραγε αλεξίσφαιρο γιλέκο», καθώς ο δράστης τον μαχαίρωσε «στο ύψος του θώρακα».

Μέσω Twitter, ο υπουργός Εσωτερικών Νταρμανέν ανέφερε πως μεταβαίνει στον τόπο της επίθεσης «αμέσως», εκφράζοντας «όλη του την υποστήριξή » στην αστυνομία και στην πόλη των Καννών, στη γαλλική Ριβιέρα.

Un policier du commissariat de #Cannes a été blessé à l’arme blanche. L’agresseur a été neutralisé par ses collègues. Je me rends sur place immédiatement ce matin et j’apporte tout mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes.

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 8, 2021