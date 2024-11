Επιστολή – «βόμβα» από Μπορέλ: Προτείνει την αναστολή πολιτικού διαλόγου με το Ισραήλ – Διχασμένη η ΕΕ

O απερχόμενος Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, ο Τζουζέπ Μπορέλ, πρότεινε οι Βρυξέλλες να προχωρήσουν στην αναστολή του πολιτικού διαλόγου με το Ισραήλ, εν μέσω επικρίσεων για συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στον πόλεμο που διεξάγει εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με πολλές ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές και επιστολή του που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Η επιστολή του απευθύνεται στους υπουργούς Εξωτερικών των 27 ενόψει του προσεχούς συμβουλίου τους, τη Δευτέρα (18η Νοεμβρίου). Σ’ αυτήν, ο κ. Μπορέλ αναφέρεται στις «σοβαρές ανησυχίες για πιθανές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στη Γάζα», στις οποίες δεν έχουν δοθεί «επαρκείς» απαντήσεις από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Ο πολιτικός διάλογος προβλεπόταν στην ευρύτερη συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ και του Ισραήλ, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2000.

Ο κ. Μπορέλ αναφέρει στην επιστολή πως θα εισηγηθεί στο συμβούλιο υπουργών η ΕΕ «να επικαλεστεί τη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα προκειμένου να ανασταλεί ο πολιτικός διάλογος με το Ισραήλ».

The EU is appalled by continued IDF strikes in Lebanon, w/ tens of victims incl. 7 children in Almat, north of Beirut & away from Hezbollah areas. No one, incl. IDF, can be indifferent to the high number of civilian killed. We call for immediate ceasefire & respect of UNSCR 1701.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 11, 2024