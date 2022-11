Επίσκεψη Μακρόν στις ΗΠΑ: Το «μενού» της συνάντησης με τον Μπάιντεν

Επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμάνουελ Μακρόν. Είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτεται τις ΗΠΑ, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης. Η πρώτη φορά ήταν το 2018 επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ. Το απόγευμα της Πέμπτης, στις 4 ώρα Ελλάδας, θα συναντηθεί με τον Τζον Μπάιντεν, με κάθε επισημότητα στο Λευκό Οίκο. Θα έχουν συζήτηση στο οβάλ γραφείο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει γκαλά.

Της Μαρίας Δεναξά

Το 2018, ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον νεαρό ομόλογό του για μια συνάντηση στο Λευκό Οίκο που πήρε μεγάλη δημοσιότητα. Δεν θα γίνει το ίδιο με την τωρινή επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν στην Ουάσιγκτον καθώς οι Αμερικανοί γνωρίζουν πλέον τον Γάλλο πρόεδρο, ενώ ο ογδοντάχρονος Μπάιντεν είναι λιγότερο συναρπαστικός και απρόβλεπτος από τον δισεκατομμυριούχο ρεπουμπλικάνο.

Αυτή θα είναι η δεύτερη επίσημη επίσκεψή του Μακρόν στις ΗΠΑ. Ο Γάλλος πρόεδρος επιθυμεί να προωθήσει τη διπλωματική του θέση σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και ενδεχομένως να υψώσει τη φωνή του κατά του αμερικανικού προστατευτισμού.

Οι Αμερικανοί, από την πλευρά τους, θα κάνουν τα πάντα για να αποφύγουν την παραμικρή τριβή ή νέα δήλωση που θα αμαυρώσει την επίσημη επίσκεψη – την πρώτη του Γάλλου προέδρου, επί Μπάιντεν. Ο Μακρόν θα έχει γίνει δεκτός την Πέμπτη, με κάθε επισημότητα: κανονιοβολισμούς, επίσημο δείπνο και συνομιλία στο περίφημο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, εξήρε τη Δευτέρα τον “δυναμικό” Γάλλο πρόεδρο, «η χώρα του οποίου, μια πυρηνική δύναμη, βρίσκεται “στο επίκεντρο” όλων των παγκόσμιων ζητημάτων». Mετά την Ουάσιγκτον, ο Γάλλος πρόεδρος θα μεταβεί στη Νέα Ορλεάνη.

USA! A moment to celebrate the friendship between our two countries. A moment to progress together in a time of great challenges. pic.twitter.com/Pw5EfktFC2

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 30, 2022