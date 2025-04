Επικό βίντεο: Νύφη ψάρεψε καρχαρία κατά τη διάρκεια των γαμήλιων φωτογραφιών – «Νόμιζα ότι τραβούσα ένα μεγάλο ψάρι»

Ένα απρόσμενο περιστατικό καταγράφηκε το Σάββατο στην παραλία Νταντί της Αυστραλίας, όταν μια νύφη, κατά τη διάρκεια των φωτογραφιών του γάμου της, έπιασε με την πετονιά της έναν καρχαρία.

Το απρόβλεπτο συμβάν έδωσε μια μοναδική τροπή στην ημέρα και κατέληξε σε μια σειρά από αξέχαστες φωτογραφίες για το ζευγάρι.

Ενώ βρισκόταν πάνω σε έναν βράχο και ένιωσε μια ισχυρή κίνηση στην πετονιά της, η Μίκκαλα Τόμς ανακάλυψε ότι στο άλλο άκρο της δεν βρισκόταν ένα μεγάλο ψάρι, αλλά ένας καρχαρίας, ο οποίος αναδύθηκε από τα γαλαζοπράσινα νερά.

A bride got more than she bargained for with her planned wedding fishing photos when she reeled in a shark, much to the delight of her wedding guests. pic.twitter.com/QeM7sIsd9P

— Storyful Viral (@StoryfulViral) April 18, 2025