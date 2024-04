Επιχείρηση «Ασπίδες»: «Η αποστολή δεν επηρεάστηκε από την ιρανική επίθεση στο Ισραήλ» λέει ο υποναύαρχος Γρυπάρης

Η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ δεν έχει επηρεάσει την ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τον διοικητή της επιχείρησης, υποναύαρχο, Βασίλειο Γρυπάρη.

Ωστόσο, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Έλληνας αξιωματικός η αποστολή χρειάζεται περισσότερα πολεμικά πλοία για την προστασία των εμπορικών πλοίων που πλέουν μέσα από αυτήν την τεράστια θαλάσσια περιοχή.

«Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί», δήλωσε στο Reuters ο Έλληνας διοικητής της επιχείρησης.

Η αποστολή έχει καταστρέψει μέχρι στιγμής 10 drones και έχει αναχαιτίσει τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσαν οι Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα από τα μέσα Φεβρουαρίου, δήλωσαν αξιωματούχοι της επιχείρησης από το χερσαίο στρατηγείο στη Λάρισα. Επίσης, τα πολεμικά πλοία έχουν συνοδεύσει 79 εμπορικά πλοία για να διασχίσουν με ασφάλεια την περιοχή.

Οι τέσσερις φρεγάτες της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» από την Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία περιπολούν σε μια τεράστια περιοχή που εκτείνεται από τη νότια Ερυθρά Θάλασσα έως τον βορειοδυτικό Ινδικό Ωκεανό, διπλάσιο από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Υποναύαρχος Γρυπάρης είπε ότι θα ζητήσει από τις ευρωπαϊκές αρχές να δεσμεύσουν περισσότερα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. «(Χρειαζόμαστε) τουλάχιστον τον διπλάσιο αριθμό που έχουμε τώρα», είπε.

ASPIDES continuously provide maritime security in the Red Sea area. 19 contributing Nations, 4 Naval Units, 800 🕴️ at sea. 100% of protection requests met, 79 merchant🚢 already protected, 9 UAV and 1 USV destroyed, 4 ballistic 🚀intercepted, 100% shipping protection.@EUdefence pic.twitter.com/kLZ973mQF0

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) April 16, 2024