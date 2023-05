Ενές Καντέρ: Μήνυμα για τις εκλογές στην Τουρκία – «Ας νικήσουμε τον δικτάτορα Ερντογάν»

Το δικό του μήνυμα για τις τουρκικές εκλογές έστειλε ο γνωστός μπασκετμπολίστας Ενές Καντέρ, ο οποίος αποτελεί γνωστό πολέμιο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Καντέρ είχε καταγγείλει ότι δέχθηκε απειλές κατά της ζωής του ενώ τον Ιανουάριο το όνομά του μπήκε στη «Λίστα Καταζητούμενων Τρομοκρατών», με την Άγκυρα να τον επικηρύσσει, προσφέροντας 500.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για το σπίτι μου, την Τουρκία. Παλεύω επί 10 χρόνια για την ελευθερία και τη δημοκρατία στην Τουρκία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι υποστήριξαν τη χώρα μου. Ένα τελευταίο πράγμα που ζητάω από όλους εσάς είναι να προσευχηθείτε για την όμορφη πατρίδα μου. Ας νικήσουμε τον δικτάτορα Ερντογάν», δήλωσε ο Καντέρ που είχε θεωρηθεί μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης επειδή υποστήριξε τον Φετουλάχ Γκιουλέν.

