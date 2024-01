Ένας Έλληνας ναυτικός στο ελληνόκτητο tanker που κατελήφθη ανοιχτά του Ομάν – Τι αναφέρει το υπουργείο Ναυτιλίας

Επιβεβαιώνεται από το υπουργείο Ναυτιλίας το περιστατικό πειρατείας στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο St. Nikolas (πρώην Suez Rajan), ανοιχτά του Ομάν.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου, μεταξύ των μελών του πληρώματος του τάνκερ βρίσκεται και ένας Έλληνας ναυτικός, που είναι ναυτολογημένος ως δόκιμος πλοίαρχος.

Η βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφαλείας Ambrey αναφέρει πως το δεξαμενόπλοιο, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, κατευθυνόταν προς το Μπαντάρ-ε-Τζασκ στο Ιράν, όταν επιβιβάστηκαν 4-5 ένοπλοι, ανοιχτά του Ομάν.

Η αρχή Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) έλαβε σήμερα πληροφορίες για ένα δεξαμενόπλοιο που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 ναυτικών μιλίων ανατολικά της ακτής του Ομάν και στο οποίο έχουν ανέβει 4-5 ένοπλοι.

Οι ένοπλοι εισβολείς αναφέρθηκε πως φορούν μαύρες στολές στρατιωτικού τύπου και μαύρες μάσκες.

