Έλον Μασκ: Να εκφράζονται όλες οι απόψεις στο Twitter, αλλά να μην γίνει «κόλαση»

Ο Έλον Μασκ δήλωσε σήμερα, μια ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία για την εξαγορά του Twitter, ότι θα ήθελε να επιτρέψει σε όλες τις απόψεις να εκφράζονται στην πλατφόρμα, αλλά χωρίς να την μετατρέψει σε «κόλαση».

«Είναι σημαντικό για το μέλλον του πολιτισμού να έχει έναν δημόσιο διαδικτυακό χώρο όπου να μπορούν να εκφράζονται με υγιή τρόπο ποικίλες απόψεις, χωρίς προσφυγή στη βία», έγραψε σε ένα μήνυμά του που απευθύνεται στους διαφημιστές. «Τούτου λεχθέντος, το Twitter δεν μπορεί προφανώς να είναι ένα κολασμένο μέρος ανοιχτό σε όλους, όπου όλα μπορούν να λέγονται χωρίς συνέπειες», πρόσθεσε.

Ο Μασκ δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει επισήμως την αγορά του Twitter όμως όλες οι ενδείξεις υποδηλώνουν ότι, εκτός και αν υπάρξει κάποια ανατροπή την τελευταία στιγμή, ο «γάμος» θα ολοκληρωθεί αύριο. Την Τετάρτη πήγε στην έδρα του Twitter ενώ άλλαξε και το προφίλ του στη σελίδα του, σε «Chef Twit» – αν και η λέξη twit στα αγγλικά σημαίνει «κρετίνος».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, οι τράπεζες που συμμετέχουν στη χρηματοδότηση του εγχειρήματος άρχισαν ήδη να στέλνουν κεφάλαια. Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι αύριο Παρασκευή θα διακοπεί η διαπραγμάτευση της μετοχής του Twitter πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Στο σημερινό μήνυμά του ο Μασκ διαβεβαίωσε ότι δεν ανέλαβε το εγχείρημα αυτό επειδή ήταν «εύκολο» ή «για να βγάλει χρήματα» αλλά για «να προσπαθήσει να βοηθήσει την ανθρωπότητα». Καθώς εμφανίζεται ως ένθερμος υποστηρικτής της ελευθερίας της έκφρασης, είχε ήδη πει ότι σκόπευε να χαλαρώσει τον έλεγχο περιεχομένου, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες ότι θα αυξηθούν τα προσβλητικά σχόλια και η παραπληροφόρηση.

«Υπάρχει επί του παρόντος ένας μεγάλος κίνδυνος οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης να μοιραστούν σε εκείνους που θα απηχούν τις απόψεις της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς, προκαλώντας περισσότερο μίσος και διχασμό στην κοινωνία μας. Πέρα από το να σέβεται τους νόμους, η πλατφόρμα μας πρέπει να είναι θερμή και καταδεκτική με όλους», ανέφερε ο Μασκ.

Οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να επιλέξουν τι θα βλέπουν στο δίκτυο «ανάλογα με τις προτιμήσεις τους, με τον ίδιο τρόπο που μπορείτε για παράδειγμα να δείτε ταινίες ή να παίξετε βιντεοπαιχνίδια για όλες τις ηλικίες». Είναι επίσης σημαντικό, κατά τον Μασκ, να προβάλλονται διαφημίσεις που να αντιστοιχούν όσο είναι δυνατόν στις «ανάγκες» των χρηστών.

Το Twitter φιλοδοξεί να είναι η πιο αξιοσέβαστη διαφημιστική πλατφόρμα στον κόσμο», κατέληξε.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο Έλον Μασκ μπορεί να αντικαταστήσει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της διεύθυνσης της εταιρείας. Έχει ήδη πει σε επενδυτές ότι θέλει, εν καιρώ, να απολύσει σχεδόν το 75% των 7.500 εργαζομένων του Twitter, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post.

Ο Έλον Μασκ ανήρτησε σήμερα ένα βίντεο που τον δείχνει στην έδρα του Twitter, την εξαγορά του οποίου αναμένεται να ολοκληρώσει μέχρι την Παρασκευή, ενώ παράλληλα άλλαξε το ψευδώνυμό του στον ιστότοπο σε «Chef Twit».

Στο φιλμάκι αυτό, ο επιχειρηματίας φτάνει στην υποδοχή της εταιρείας κουβαλώντας έναν… νιπτήρα. Έκανε έτσι ένα λογοπαίγνιο αφού το sink (νιπτήρας) στα αγγλικά σημαίνει και «εμπεδώνω».

«Μπαίνω στην έδρα του Twitter. Σας αφήνω να εμπεδώσετε την πληροφορία» έγραψε στον λογαριασμό του.

Για να βάλει τέλος στη διαμάχη του με τους επικεφαλής του ιστοτόπου, η δικαστής του Ντέλαγουερ που είχε αναλάβει την υπόθεση έδωσε στον Έλον Μασκ διορία μέχρι την Παρασκευή για να ολοκληρώσει την εξαγορά. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς θα βάλει τέλος σε μια περιπέτεια επτά μηνών που έφερε αντιμέτωπους τους ιδιοκτήτες του Twitter με τον ιδιοκτήτη της Tesla.

Στις αρχές Ιουλίου ο Μασκ ανακοίνωσε ότι παραιτήθηκε από την προσπάθεια εξαγοράς, μια απόφαση την οποία προσέβαλαν στα δικαστήρια οι ιδιοκτήτες του Twitter. Τελικά, άλλαξε γνώμη στις αρχές Οκτωβρίου, λίγες ημέρες προτού να ξεκινήσει η δίκη. Όμως το Twitter αρνήθηκε να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα, με αποτέλεσμα η δικαστής να αναβάλει την εκδίκαση και να διατάξει τις δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία μέχρι τις 28 Οκτωβρίου.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022