Έκρυθμη η κατάσταση στο Κόσοβο: Σε θέσεις μάχης ο σερβικός στρατός – Προειδοποιεί ο Μπλίνκεν

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στο βόρειο Κόσοβο. Ο σερβικός πληθυσμός σε τέσσερις πόλεις προσπαθεί να αποτρέψει την ανάληψη καθηκόντων από τους Αλβανούς νεοεκλεγέντες δημάρχους.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και προκλήθηκε πανικός. Ακολούθησαν συμπλοκές, ενώ ακούστηκαν και σποραδικά πυρά.

«Στην τρίτη προσπάθεια να εισβάλουν (οι αστυνομικοί) επιτέθηκαν και σε γυναίκες, με χτύπησαν και μένα, με ψέκασαν κατευθείαν στα μάτια από απόσταση είκοσι εκατοστών. Έχω σημάδια, όπως και σε ολόκληρο το σώμα έχω μώλωπες από τα χτυπήματα» ανέφερε ενδεικτικά ο Αλεξάνταρ Αρσενίγιεβιτς, κάτοικος του βορείου Κοσόβου.

Στο μεταξύ, στο Βελιγράδι ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς θέτει τις ένοπλες δυνάμεις σε επίπεδο μάχιμης ετοιμότητας και διατάσσει μονάδες του στρατού να κινηθούν προς τα διοικητικά σύνορα με το Κόσοβο.

Οι Σέρβοι στο βόρειο Κόσοβο δεν αποδέχονται το αποτέλεσμα των έκτακτων δημοτικών εκλογών της 23ης Απριλίου τις οποίες μποϊκόταραν και δηλώνουν αποφασισμένοι να αντισταθούν.«Η ανασφάλεια και η απόγνωση ανάγκασαν τους ανθρώπους να μποϊκοτάρουν τις εκλογές αυτές» αναφέρει ένας κάτοικος.

Σημειώνεται πως η επιλογή της σημερινής ημέρας για την ανάληψη καθηκόντων από τους νέους δημάρχους δεν έγινε τυχαία. Πάνω από 10.000 Σέρβοι από το Κόσοβο μετέβησαν σήμερα στο Βελιγράδι για να συμμετάσχουν στην μεγάλη συγκέντρωση υποστήριξης στον Αλεξάνταρ Βούτσιτς που οργανώνει το κυβερνών προοδευτικό κόμμα της Σερβίας.

Η κυβέρνηση στην Πρίστινα, προφανώς εκτίμησε ότι η απουσία τους θα διευκόλυνε την επιβολή της εξουσίας της στον βορρά του Κοσόβου. Εντέλει «έπεσε έξω» και το μόνο που κατάφερε ήταν να πυροδοτήσει νέα ένταση.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν καταδίκασε τη στάση της κυβέρνησης του Κοσόβου επειδή απέκτησε πρόσβαση δια της βίας σε δημαρχεία τεσσάρων πόλεων και κάλεσε τον πρωθυπουργό Άλμπιν Κούρτι να αλλάξει πορεία.

Στην ανακοίνωσή του ο Μπλίνκεν σημειώνει ότι οι ενέργειες του Κοσόβου αντίκεινται στις συμβουλές των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων εταίρων και «κλιμάκωσαν απότομα και άσκοπα την ένταση, υπονομεύοντας τις προσπάθειές μας για την εξομάλυνση των σχέσεων» μεταξύ της Πρίστινας και του Βελιγραδίου. Οι εξελίξεις αυτές «θα έχουν συνέπειες για τις διμερείς σχέσεις μας με το Κόσοβο», πρόσθεσε.

We strongly condemn the actions by the Government of Kosovo that are escalating tensions in the north and increasing instability. We call on Prime Minister @albinkurti to immediately halt these violent measures and refocus on the EU-facilitated Dialogue.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 26, 2023