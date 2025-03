Εκρέμ Ιμάμογλου: Ο πολιτικός που αποκάλυψε τον φόβο του Ερντογάν για το μέλλον του – Το χρονικό της σύλληψης του δημάρχου Κωνσταντινούπολης

Η σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, δεν ήταν απλώς μια ακόμα νομική περιπέτεια -από τις πολλές που έχει αντιμετωπίσει- για τον βασικό αντίπαλο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ήταν η σπίθα που άναψε φωτιά στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τον αυταρχισμό του Τούρκου Προέδρου και την καταστολή των πολιτικών του αντιπάλων.

Ο άνθρωπος που κατάφερε να νικήσει το κυβερνών κόμμα όχι μία, αλλά τρεις φορές στις δημοτικές εκλογές, βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, ενώ η αντιπολίτευση κάνει λόγο για «πολιτικό πραξικόπημα» σε εξέλιξη.

Ο ιδιαίτερα δημοφιλής Εκρέμ Ιμάμογλου απολάμβανε μέχρι πρότινος τη δυναμική του στο πολιτικό τοπίο της χώρας, κάτι που συχνά αποκαλούσε με χιούμορ ως «πολιτικό θαύμα».

Η σύλληψή του θεωρείται από πολλούς μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να υπονομευθεί η πολιτική του σταδιοδρομία και να εξαλειφθεί ένας βασικός αντίπαλος του Ερντογάν ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών.

Όταν το 2019 ο 53χρονος επιχειρηματίας επελέγη ως υποψήφιος για τη δημαρχία της μεγαλύτερης και οικονομικά ισχυρότερης πόλης της Τουρκίας, την Κωνσταντινούπολη, πολλοί αμφισβήτησαν την επιλογή αυτή, καθώς ήταν σχετικά άγνωστος στο ευρύ κοινό.

Ωστόσο, ο τότε ηγέτης του κεμαλικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) διαβεβαίωσε τους επικριτές του ότι, μόλις οι πολίτες τον γνώριζαν καλύτερα, η προσωπικότητά του θα κέρδιζε την υποστήριξή τους. Κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι ο Ιμάμογλου θα μπορούσε να κερδίσει τον Ερντογάν σε προεδρικές εκλογές. Μάλιστα στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας υπάρχει ένα γνωμικό: «Όποιος κερδίζει την Κωνσταντινούπολη μπορεί να κερδίσει και την Τουρκία»

Σημειώνεται ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν μπορεί να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα, το Σύνταγμα της Τουρκίας απαγορεύει τρίτη προεδρική θητεία. Για να μπορέσει να είναι ο Ερντογάν ξανά υποψήφιος, θα πρέπει ή να γίνει αναθεώρηση του τουρκικού Συντάγματος, ή να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές.

Η επιχείρηση σύλληψης του Ιμάμογλου ξεκίνησε με έφοδο στην κατοικία του, ύστερα από ένταλμα των εισαγγελικών αρχών της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ο ίδιος και τουλάχιστον 100 άτομα ακόμα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διαφθορά, εκβιασμούς, συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις και οικονομικά εγκλήματα.

Στη λίστα των υπόπτων βρίσκονται και δεκάδες άτομα από τον επιχειρηματικό, δημοσιογραφικό και κατασκευαστικό κλάδο.

Επιπλέον, ο δήμαρχος Ιμάμογλου κατηγορείται για συνεργασία με το παράνομο Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), μια οργάνωση που η Τουρκία και οι δυτικοί σύμμαχοί της έχουν χαρακτηρίσει ως τρομοκρατική οργάνωση.

Το κατηγορητήριο κάνει λόγο για ύποπτες σχέσεις μεταξύ του Ιμάμογλου και κουρδικών οργανώσεων στις δημοτικές εκλογές.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Γιλμάζ Τουντς, δήλωσε σχετικά: «Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, (επτά) ύποπτοι, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου της μητροπολιτικής περιοχής της Κωνσταντινούπολης, κατηγορούνται για βοήθεια τρομοκρατικής οργάνωσης, με συμμετοχή σε αυτήν».

Αναλυτές σχολίασαν ότι ο Ερντογάν έχει στη διάθεσή του πολλούς τρόπους για να υπονομεύσει την υποψηφιότητα του Ιμάμογλου, όπως ο έλεγχος των ΜΜΕ, των θεσμών και της δικαιοσύνης.

«Αλλά το γεγονός ότι επέλεξε την “πυρηνική” επιλογή της σύλληψής του δείχνει ότι δεν είναι ο Ιμάμογλου, αλλά ο ίδιος ο Ερντογάν που βρίσκεται σε δύσκολη θέση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος αναλυτής Σονέρ Τσαγαπτάι. «Τη στιγμή που ο Ιμάμογλου ήταν έτοιμος να αναδειχθεί ως υποψήφιος του CHP για την προεδρία, ο Ερντογάν αποφάσισε να τον “κόψει από τη ρίζα”», πρόσθεσε.

Ο Τούρκος Πρόεδρος βρέθηκε την Τετάρτη σε γεύμα με αγροτικό πληθυσμό της χώρας, πραγματοποιώντας την πρώτη του δημοσία παρέμβαση μετά τις έντονες διαδηλώσεις και την αναταραχή στον απόηχο της σύλληψη Ιμάμογλου.

Ο ίδιος αναφέρθηκε σε αγροτικές παροχές κλείνοντας τον λόγο του με μια φράση: «Ό,τι και να πούμε σε όσους μπερδεύουν την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση με την αντιπολίτευση στη χώρα και το έθνος είναι μάταιο. Θα βρουν ένα ψέμα, ό,τι κι αν είναι, θα το κατασκευάσουν και θα συνεχίσουν να δυσφημούν την κυβέρνησή μας και τον αγροτικό τομέα. Ο ήλιος δεν μπορεί να καλυφθεί από πηλό. Όσο μεγάλο και αν είναι ένα ψέμα, δεν μπορεί να μπλοκάρει τον ήλιο της αλήθειας».

Στις 23 Ιουνίου 2019, ο Εκρέμ Ιμάμογλου απευθύνθηκε στους υποστηρικτές του έξω από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, γιορτάζοντας μια ιστορική νίκη. Για πρώτη φορά έπειτα από 25 χρόνια, ένας υποψήφιος της κεμαλικής αντιπολίτευσης κατάφερε να επικρατήσει στον μεγαλύτερο δήμο της Τουρκίας.

Έκτοτε, η πολιτική του πορεία σημείωσε αδιάκοπη άνοδο. Από τον επιχειρηματικό κόσμο, ο Ιμάμογλου αναδείχθηκε σε έναν από τους ισχυρότερους αντιπάλους του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πέντε χρόνια αργότερα, πέτυχε μια νέα εκλογική επικράτηση, εξασφαλίζοντας δεύτερη θητεία, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος ηγήθηκε προσωπικά της εκστρατείας του κυβερνώντος AKP για την Κωνσταντινούπολη.

Με την οικονομική κρίση να πλήττει τη χώρα και την κόπωση της κοινής γνώμης έπειτα από δύο δεκαετίες διακυβέρνησης, ο Ερντογάν αντιλαμβανόταν τον Ιμάμογλου ως σημαντική πολιτική απειλή.

Ωστόσο, στις προεδρικές εκλογές του 2023, ο 53χρονος δήμαρχος δεν διεκδίκησε την προεδρία εκ μέρους των κεμαλιστών, καθώς οι νομικές εμπλοκές αποδείχθηκαν καθοριστικό εμπόδιο.

Από το 2019, ο Ιμάμογλου βρίσκεται αντιμέτωπος με δικαστικές διώξεις, με την πρώτη να αφορά δηλώσεις του κατά των μελών του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου που δεν επικύρωσαν την αρχική εκλογική του νίκη.

Επιπλέον, σχόλιά του για εισαγγελέα που διαχειρίζεται υποθέσεις κατά της αντιπολίτευσης οδήγησαν σε νέα ποινική δίωξη.

Πριν από λίγες εβδομάδες, ασκήθηκε ακόμη μία δίωξη σε βάρος του, με αφορμή καταγγελίες για στοχοποίηση εμπειρογνώμονα, τον οποίο κατηγόρησε για μεροληπτική διαχείριση των υποθέσεών του.

Στο πλαίσιο των δύο ερευνών που διεξάγει η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης για «τρομοκρατία και οργανωμένο έγκλημα» στον δήμο της Κωνσταντινούπολης, ο αριθμός των συλληφθέντων ανερχόταν μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (19/03) σε 87, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ.

Οι προσαχθέντες κρατούνται σε αστυνομικό τμήμα, ενώ οι επιχειρήσεις για τη σύλληψη ακόμη 19 ατόμων συνεχίζονται.

Μόλις μία ημέρα πριν από τη σύλληψή του, το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης ακύρωσε το πανεπιστημιακό του πτυχίο, αποκλείοντάς τον από τις προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία, κάθε υποψήφιος Πρόεδρος πρέπει να κατέχει πανεπιστημιακό τίτλο.

Ο Ιμάμογλου κατήγγειλε τη σύλληψή του ως πολιτικά υποκινούμενη και ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για την ανατροπή της απόφασης σχετικά με το πτυχίο του.

Ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκούρ Οζέλ, έκανε λόγο για απόπειρα πολιτικής εξόντωσης: «Η λήψη αποφάσεων εκ μέρους του λαού, η χρήση βίας για να αντικατασταθεί η βούληση του λαού ή για να παρεμποδιστεί είναι πραξικόπημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δύναμη που εμποδίζει το έθνος να καθορίσει τον επόμενο Πρόεδρο».

Σύμφωνα με τις αναφορές στα τουρκικά ΜΜΕ, που επικαλούνται ανακοίνωση της Υπηρεσίας Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων (MASAK), η εταιρεία İmamoğlu Construction τέθηκε υπό κατάσχεση με απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου Ειρήνης.

Ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Hürriyet, Αχμέτ Χακάν, ανακοίνωσε σε ζωντανή μετάδοση στο CNN Türk ότι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας İmamoğlu Construction, στην οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των εταίρων και ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, δεσμεύτηκαν βάσει των πορισμάτων της MASAK και της σχετικής δικαστικής απόφασης.

Η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε επίσης γραπτή ανακοίνωση σχετικά με την κατάσχεση της εταιρείας.

Ο Ιμάμογλου δεν εμπλέκεται για πρώτη φορά σε νομικές διαμάχες. Το 2022, είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση άνω των δύο ετών για προσβολή μελών του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου, έπειτα από την ακύρωση των δημοτικών εκλογών του 2019.

Παρότι είχε ασκήσει έφεση, η υπόθεση αυτή θα μπορούσε να τον αποκλείσει από κάθε δημόσιο αξίωμα.

Ταυτόχρονα, άλλες νομικές διαδικασίες τον στοχοποιούσαν, μεταξύ των οποίων κατηγορίες για άσκηση πιέσεων σε δικαστικούς λειτουργούς και απειλές κατά εισαγγελέων. Όλες αυτές οι υποθέσεις είχαν χαρακτηριστεί από τον ίδιο και την αντιπολίτευση ως εργαλεία πολιτικής δίωξης.

Ο δικηγόρος του, Μεχμέτ Πεχλιβάν, επισκέφθηκε την Τετάρτη το πρωί τον Ιμάμογλου και μετέφερε το μήνυμά του: «Το ηθικό μου είναι πολύ καλό, ελπίζω και το ηθικό όλων να είναι το ίδιο. Θα βγούμε από αυτή τη διαδικασία πιο δυνατοί. Τίποτα δεν είναι ανώτερο από τη βούληση και τη σοφία του έθνους. Η βούληση του έθνους είναι μεγαλύτερη από ένα άτομο».

Ο ίδιος είχε προλάβει να δημοσιεύσει και ένα βίντεο στο X λίγο πριν από τη σύλληψή του, τα ξημερώματα της Τετάρτης, όπου εμφανίζεται να φοράει τη γραβάτα του.

«Μιλάω με λύπη. Μια χούφτα μυαλά, που προσπάθησαν να σφετεριστούν τη θέληση του έθνους μας, χρησιμοποίησαν τους αγαπητούς μου αστυνομικούς ως όργανο για αυτό το κακό και έστειλαν εκατοντάδες αστυνομικούς στην πόρτα του εκπροσώπου 16 εκατομμυρίων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη τυραννία, αλλά θέλω να ξέρετε ότι δεν θα τα παρατήσω. Σας αγαπώ όλους πολύ, εμπιστεύομαι τον εαυτό μου στο έθνος μου. Να ξέρει ολόκληρο το έθνος ότι θα σταθώ όρθιος. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι εναντίον αυτού του ατόμου και του μυαλού του που χρησιμοποιεί όλη αυτή τη διαδικασία ως μηχανισμό».



Δημοσίευσε επίσης και ένα χειρόγραφο μήνυμα, λίγες ώρες μετά την προφυλάκισή του.

Οι βουλευτές του CHP πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας για τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης. Ο βουλευτής Αλί Μαχίρ Μπασαρίρ ανέβηκε στο βήμα και εκφώνησε ομιλία, ενώ άλλοι βουλευτές του CHP συγκεντρώθηκαν πίσω του.

Ο αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Σιρί Σουρεγιά Οντέρ, απηύθυνε προειδοποίηση, όμως όταν η διαμαρτυρία συνεχίστηκε, η συνεδρίαση διακόπηκε και η γενική συνέλευση έκλεισε, καθώς δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί η διαδικασία.

#Turkish opposition MPs protest at the #parliament after #Istanbul mayor Imamoglu ’s degree was cancelled by Istanbul University #Imamoglu says Istanbul University’s decision to cancel his degree is illegal and was done by #ErDOGan to stop him from participating in the election pic.twitter.com/fxrpYZDQej

Η σύλληψη Ιμάμογλου προκάλεσε μαζικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη την Τουρκία. Η κυβέρνηση, φοβούμενη αναταραχές, απαγόρευσε τις δημόσιες συγκεντρώσεις στην Κωνσταντινούπολη για τέσσερις ημέρες και ενίσχυσε την παρουσία της αστυνομίας.



Παρ’ όλα αυτά, από τις πρώτες πρωινές ώρες (Τετάρτη 19/03) πολίτες κατέκλυσαν το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης.

‼️🇹🇷 Protests started in #Istanbul following the arrest of the city’s mayor and #Erdogan ‘s main political opponent. #Tuerkei pic.twitter.com/cRMK2wtviU



Μπροστά από το αρχηγείο της αστυνομίας όπου κρατείται ο Ιμάμογλου από τα ξημερώματα της Τετάρτης, εκατοντάδες άνθρωποι, σε απόσταση από αστυνομικά φράγματα, συγκεντρώθηκαν για να φωνάξουν «Ιμάμογλου, δεν είσαι μόνος!», «Κυβέρνηση Παραιτήσου!» ή «Μια μέρα η ζυγαριά θα γείρει και το AKP (σ.σ. το κυβερνών κόμμα) θα λογοδοτήσει στον λαό».

Φοιτητές διοργάνωσαν διαμαρτυρίες στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, ενώ η σύζυγος του Ιμάμογλου κάλεσε τον λαό «να υψώσει τη φωνή του».



Το BBC χαρακτήρισε τις διαμαρτυρίες πρωτοφανούς κλίμακας για την Τουρκία, ενώ διεθνείς οργανώσεις εξέφρασαν ανησυχία για την κλιμάκωση του αυταρχισμού στη χώρα.

#Turkey | Students at Istanbul University gathered to support Ekrem İmamoğlu, broke through the police barricade, and reached Beyazıt Square. Police responded with tear gas and rubber bullets. pic.twitter.com/PWRh0hlAH2

‼️‼️‼️ 🇹🇷 Hundreds of thousands of people are currently taking to the streets in Istanbul, Turkey, to protest the arrest of Ekrem Imamoglu, Erdogan’s main political opponent and Istanbul Mayor, by Turkish police.

Imamoglu was arrested by Turkish police today on charges of… pic.twitter.com/mpfM3DfQfm

— Visioner (@visionergeo) March 19, 2025