Έγκλημα σοκ στη Νότια Αφρική: Τρεις άνδρες σκότωσαν δύο γυναίκες και πέταξαν τα πτώματα σε χοιροστάσιο

Ένας λευκός ιδιοκτήτης γης και δύο εργαζόμενοί του εμφανίστηκαν σήμερα σε δικαστήριο της επαρχίας Λιμπόπο στη Νότια Αφρική, κατηγορούμενοι για τη δολοφονία δύο μαύρων γυναικών και την απόρριψη των σωμάτων τους σε χοίρους, μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη χώρα.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, ο Ζακαράια Όλιβιερ, 60 ετών, ο 19χρονος Αντριαν Ντε Βετ και ο Ουίλιαμ Μουσόρο, 45 ετών, από τη Ζιμπάμπουε, συνελήφθησαν αφού εντοπίστηκαν τα δύο πτώματα, σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης, στο χοιροστάσιο ενός αγροκτήματος, στις 20 Αυγούστου. Σήμερα το δικαστήριο επρόκειτο να αποφανθεί επί του αιτήματός τους να αφεθούν ελεύθεροι υπό όρους, ωστόσο η εκδίκαση αναβλήθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, τα θύματα μπήκαν παράνομα στο αγρόκτημα, ωστόσο το ακριβές κίνητρο των φόνων δεν έχει διαλευκανθεί.

Η αστυνομία άρχισε τις έρευνες αφού καταγγέλθηκε η εξαφάνιση της Μαρίας Μακγκάτο, μιας 44χρονης γυναίκας που είχε πάει στο αγρόκτημα στις 17 Αυγούστου. Συνοδευόταν από την 35χρονη Ζιμπαμπουανή Λοκάντια Ντλόβου. «Οι δύο γυναίκες έφεραν τραύματα από πυροβόλο όπλο. Ένας 47χρονος αλλοδαπός τραυματίστηκε επίσης από σφαίρες και νοσηλεύεται» ανακοίνωσε η αστυνομία. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας αυτός είναι ο σύζυγος της νεότερης γυναίκας και κατάγεται επίσης από τη Ζιμπάμπουε. Κατάφερε να ξεφύγει και να συρθεί μέχρι τον κοντινότερο δρόμο.

Δεκάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα έξω από το δικαστήριο της πόλης Μανκουένγκ, ζητώντας να μην αφεθούν ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι.

