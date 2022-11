«Ευτυχώς δεν ήταν γκέι»: Σάλος με τον πατέρα του μακελάρη του Κολοράντο – Η παράξενη συνέντευξη

Ο πατέρας του Anderson Lee Aldrich – του ύποπτου για το μακελειό σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης του Κολοράντο – προκάλεσε σάλο και αντιδράσεις με τα σχόλια κατά των ομοφυλόφιλων σε μια περίεργη, ασυνάρτητη εξήγηση της σχέσης του με τον αποξενωμένο γιο του. “Νόμιζα ότι είχε αυτοκτονήσει πριν από έξι μήνες, πένθησα για εκείνον” αποκάλυψε ο 48χρονος.

Ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο CBS 8- San Diego ότι η πρώτη του ανησυχία όταν έμαθε ότι ο γιος του δολοφόνησε πέντε ανθρώπους σε ένα LGBT κλαμπ ήταν αν το παιδί του ήταν ομοφυλόφιλο.

«Φοβήθηκα. Σκεφτόμουν «Θεέ μου, γ@@@ο, είναι ομοφυλόφιλος;» Και δεν είναι γκέι», είπε ο Aaron Brink, 48 ετών, με έναν υπερβολικό αναστεναγμό ανακούφισης.

Ο Brink, ο οποίος ζει στο Σαν Ντιέγκο και έχει αποξενωθεί από τον Aldrich εδώ και χρόνια, είπε ότι δεν υποστηρίζει τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

«Είμαι Μορμόνος», είπε ο πρώην μαχητής του MMA που έγινε πορνόσταρ στη συνέχεια σε δημοσιογράφο του σταθμού. «Είμαι συντηρητικός Ρεπουμπλικανός και δεν μας αρέσουν οι γκέι».

Σημείωσε ότι οι δικηγόροι του Aldrich τον κάλεσαν και του είπαν ότι το 22χρονο παιδί του συμμετείχε στον πυροβολισμό στο Club Q στο Κολοράντο. «Δεν καταλαβαίνω για τι κατηγορείται. Δεν μπορώ να λάβω απαντήσεις από τους δικηγόρους πραγματικά, αλλά λένε ότι αφορά ένα gay bar. Δεν ξέρω τι στο καλό έκανε σε ένα gay bar», είπε ο Brink.

Ένας δημοσιογράφος του CBS 8 εξήγησε στον Brink ότι ο Aldrich κατηγορείται για ενορχήστρωση μαζικών πυροβολισμών σε γκέι μπαρ, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους και τραυματίζοντας πολλούς άλλους. «Εντάξει, εντάξει, κατηγορείται ότι το έκανε αυτό, χαίρομαι που δεν είναι ομοφυλόφιλος. Μπορώ να το πω, χαίρομαι που δεν είναι ομοφυλόφιλος», είπε ο Brink σε μια άνευ προηγουμένου απάντηση.

The Colorado shooter’s dad on finding out his son murdered people: “They started telling me about the incident, a shooting… And then I go on to find out it’s a gay bar. I got scared, ‘Shit, is he gay?’ And he’s not gay, so I said, phew… I am a conservative Republican.” (@CBS8) pic.twitter.com/7Zw4vpLtjE

— No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) November 23, 2022