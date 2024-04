ΕΕ: Απειλεί να μπλοκάρει το TikTok Lite – «Είναι τόσο εθιστικό όσο και τα τσιγάρα»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι προτίθεται να απαγορεύσει τη νέα υπηρεσία που εγκαινίασε το TikTok στην Ευρώπη, το TikTok Lite, σε περίπτωση που η εταιρεία δεν προσφέρει νέα αποδεικτικά στοιχεία για την προστασία των παιδιών. Στο σκεπτικό της ΕΕ αναφέρεται ότι «το TikTok μπορεί να προκαλέσει εθισμό όπως τα τσιγάρα».

Σύμφωνα με τον Guardian, σε περίπτωση που προχωρήσει η απαγόρευση θα είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει νέες ευρείες εξουσίες για την επιβολή κυρώσεων σε εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως προβλέπει ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

Το TikTok Lite προσφέρει στους χρήστες «βραβεία» όπως κουπόνια Amazon, δωροεπιταγές μέσω PayPal ή το νόμισμα Coins του TikTok. Οι παίκτες κερδίζουν πόντους μέσω «εργασιών», οι οποίες περιλαμβάνουν την παρακολούθηση βίντεο, το like σε περιεχόμενο, την παρακολούθηση δημιουργών ή την πρόσκληση φίλων να συμμετάσχουν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε μάλιστα προθεσμία στο TikTok έως την Τετάρτη «για να προβάλει επιχειρήματα προς υπεράσπισή της, τα οποία η Επιτροπή θα αξιολογήσει προσεκτικά» πριν λάβει λάβει οριστική απόφαση.

Η μη ανταπόκριση σε αίτημα της Επιτροπής για παροχή πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα έως και 1% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών μιας εταιρείας.

Σε δηλώσεις του ο επίτροπος ψηφιακής πολιτικής, Τιερί Μπρετόν, δήλωσε ότι η κινεζική πλατφόρμα «δεν κατάφερε να αποδείξει» ότι το TikTok Lite συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο. Ακόμη περισσότερο χαρακτήρισε την υπηρεσία τοξική.

Ο Μπρετόν επισήμανε ακόμη ότι η εφαρμογή κυκλοφόρησε στη Γαλλία και την Ισπανία μέσα στον Απρίλιο, παρά το γεγονός ότι ήταν σε εξέλιξη από τον Φεβρουάριο έρευνα σχετικά με άλλα ζητήματα που αφορούν το TikTok.

Αν και η κύρια εφαρμογή του TikTok προσφέρει στους χρήστες «διασκέδαση και μια αίσθηση σύνδεσης», ο Μπρετόν είπε ότι «συνοδεύεται επίσης από σημαντικούς κινδύνους για τα παιδιά μας: εθισμό, άγχος, κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές, χαμηλή προσοχή».

Από την πλευρά του εκπρόσωπος του TikTok δήλωσε ότι οι ανταμοιβές του TikTok Lite δεν είναι διαθέσιμες σε άτομα κάτω των 18 ετών και ότι υπάρχει ημερήσιο όριο στην παρακολούθηση βίντεο.

To TikTok έλαβε 24ωρη προθεσμία την περασμένη εβδομάδα για να παράσχει αξιολόγηση κινδύνου σχετικά με τη νέα υπηρεσία Lite new, εν μέσω ανησυχιών ότι θα μπορούσε να ενθαρρύνει τα παιδιά να εθιστούν στην παρακολούθηση βίντεο.

Τη Δευτέρα, η Επιτροπή δήλωσε ότι δεν είχε λάβει ικανοποιητικές απαντήσεις από την TikTok σχετικά με τις διασφαλίσεις κατά του εθισμού, παρά το γεγονός ότι ήταν ήδη υπό έρευνα σε σχέση με άλλες ανησυχίες σχετικά με την προστασία των παιδιών.

«Ενώ αυτή η πρώτη υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, το TikTok επέλεξε να λανσάρει το TikTok Lite, το οποίο […] δημιουργεί οικονομικά κίνητρα για να περνάτε περισσότερο χρόνο στο τηλέφωνό σας», ανέφερε.

Ο Μπρετόν έγραψε στο X: «Αν το TikTok δεν προσκομίσει πειστικές αποδείξεις για την ασφάλεια, κάτι που δεν έχει κάνει τώρα, είμαστε έτοιμοι να ενεργοποιήσουμε τα προσωρινά μέτρα της DSA, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής του “προγράμματος επιβράβευσης” του TikTok Lite».

Σημειώνεται ότι το Σαββατοκύριακο στις ΗΠΑ ψηφίστηκε νομοσχέδιο που θα μπορούσε να απαγορεύσει την εφαρμογή του TikTok.

Από την πλευρά της το TikTok δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα πολεμήσει δικαστικά οποιαδήποτε απαγόρευση ή αναγκαστική πώληση.

🚨We suspect #TikTokLite feature to be toxic & addictive, in particular for children.

Unless TikTok provides compelling proof of safety —which it failed to do until now—we stand ready to trigger #DSA interim measures including the #suspension of the TikTokLite "reward programme" pic.twitter.com/71neLMrkYy

— Thierry Breton (@ThierryBreton) April 22, 2024