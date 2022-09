Ε.Ε.: Πολιτική συμφωνία 3 σημείων για τo ρεύμα – Διαφωνίες για το φυσικό αέριο

Οι υπουργοί Ενέργειας της Ε.Ε. κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με μέτρα για τον μετριασμό των υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργεια.

Όπως αναφέρει μήνυμα της τσεχικής προεδρίας στο Twitter, κατέληξαν σε συμφωνία για:

1) υποχρεωτική μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας,

2) ανώτατο όριο στα έσοδα όσων παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με άλλες τεχνολογίες και

3) συνεισφορά αλληλεγγύης από τους παραγωγούς ορυκτών καυσίμων.

