Δυο νεκροί στη νότια Ουκρανία σε επιδρομές της Ρωσίας

Enikos Newsroom

διεθνή

ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΖΑΠΟΡΙΖΙΑ

Ρωσικές επιδρομές στοίχισαν τη ζωή σε δυο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους στη νότια Ουκρανία, στις περιφέρειες Ζαπορίζια και Μικολάιφ, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι, την ώρα που οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για το ενδεχόμενο εξάπλωσης του πολέμου.

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε» κατά τη διάρκεια επιδρομής, ανέφερε ο Ιβάν Φεντόροφ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην περιφέρεια Ζαπορίζια, μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έσπευσαν επιτόπου.

«Ο αριθμός των τραυματιών στην εχθρική επίθεση στη Ζαπορίζια αυξήθηκε στους εννιά», πρόσθεσε σε άλλη ανάρτησή του.

Στη Μικολάιφ, ο Βιτάλι Κιμ έκανε λόγο για έναν νεκρό στη δική του περιφέρεια.

«Πριν από μερικές ώρες, οι Ρώσοι επιτέθηκαν σε αγρόκτημα στην κοινότητα Τσορνομόρσκα», ανέφερε.

«Άνδρας, χειριστής τρακτέρ, σκοτώθηκε ενώ εργαζόταν στο χωράφι», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης μέσω Telegram, καταδικάζοντας «στοχευμένη επίθεση εναντίον αμάχων».

Το Κρεμλίνο έκρινε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο βρίσκονται σε «παύση», τριάμισι χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία που άφησε πίσω δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς κι έχει αναγκάσει εκατομμύρια άλλους να ξεριζωθούν.

Το NATO ανακοίνωσε την Παρασκευή την έναρξη επιχείρησης για την ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής του πτέρυγας, μετά την είσοδο μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Ρουμανίας, που οι Ευρωπαίοι απέδωσαν στη Ρωσία.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ελέγχουν περί το 20% του ουκρανικού εδάφους.

Το Κρεμλίνο απαιτεί μεταξύ άλλων το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματά του από περιοχές που συνεχίζει να κατέχει κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, ιδίως από την περιφέρεια Ντονέτσκ, κάτι που θεωρεί προϋπόθεση για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Η ουκρανική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά τις αξιώσεις της Μόσχας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φάγατε βραδινό και τώρα θέλετε ένα γλυκό; Ειδικοί εξηγούν τους λόγους που έχουμε λιγούρες και πώς να το καταπολεμήσουμε

Σήψη: Η «σιωπηλή πανδημία» με έναν θάνατο κάθε 2,8 δευτερόλεπτα

Παπασταύρου: Ψήφος εμπιστοσύνης για την Ελλάδα το ενδιαφέρον της Chevron – Τι είπε για τον νέο Πολεοδομικό Κώδικα και τις τ...

Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης: Παράταση στις αιτήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Google: Ο επικεφαλής του Cloud εξηγεί πώς η εταιρεία βγάζει δισεκατομμύρια δολάρια από την ΑΙ υπηρεσίες της

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
03:30 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Axios: Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε χερσαία επίθεση για την κατάληψη της πόλη της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε χερσαία επίθεση τη Δευτέρα (15/9) για να καταλάβει την πόλη της ...
01:45 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως το Ισραήλ δεν θα πλήξει ξανά το Κατάρ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τη Δευτέρα (15/9) την άποψή του ότι το Ισραήλ δεν ...
23:05 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Axios: Ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον Τραμπ πριν το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ...
23:02 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Τι μήνυμα στέλνουν Ρωσία και Λευκορωσία στην Ευρώπη με τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια – Η αντίδραση της Πολωνίας

Σε ένα μεγάλο πεδίο, 72 χλμ. από την πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, το Μινσκ, μαίνεται μια μάχη. ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος