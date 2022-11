Dusty Springfield: Το Google Doodle τιμά την καλύτερη ποπ τραγουδίστρια της Βρετανίας

Το σημερινό Google Doodle είναι αφιερωμένο στην καλλιτέχνη και Rock & Roll Hall of Famer, Dusty Springfield, η οποία είναι γνωστή για την εντυπωσιακή της ευελιξία σε όλα τα είδη μουσικής, την εντυπωσιακή σκηνικής της παρουσία και την χαρακτηριστική ξανθιά κυψέλη της (χτένισμα).

Η Dusty Springfield ήταν ένα πολιτιστικό σύμβολο της οποίας η επιτυχημένη καριέρα διήρκεσε πάνω από πέντε δεκαετίες. Σαν σήμερα το 1963, η Dusty Springfield κυκλοφόρησε το πρώτο της σόλο single, «I Only Want to Be with You».

Η Dusty Springfield βρήκε την αγάπη της για την μουσική σε νεαρή ηλικία. Η επαγγελματική της σταδιοδρομία ξεκίνησε όταν εντάχθηκε για λίγο στους Lana Sisters το 1958. Αμέσως μετά, μαζί με τον αδερφό της Tom και τον Tim Field σχημάτισαν ένα pop-folk τρίο με το όνομα «The Springfields». Το 1962, το συγκρότημα κυκλοφόρησε το “Silver Threads and Golden Needles”, το οποίο μπήκε στα Top20 της Αμερικής, ένα σπάνιο επίτευγμα για βρετανικό γκρουπ εκείνη την εποχή. Καθώς πήγαινε στο Νάσβιλ για μια ηχογράφηση, έκανε μια στάση στη Νέα Υόρκη, που άλλαξε την καριέρα της, καθώς συνειδητοποίησε ότι η δημιουργική της κλήση ήταν πιο κοντά σε εκείνη της soul και του R&B.

Παρόλο που το συγκρότημα διαλύθηκε, η Dusty συνέχισε την σκηνική περσόνα του Springfield στη σόλο καριέρα της. Την επόμενη δεκαετία, κυκλοφόρησε μια σειρά από επιτυχίες όπως το εξαιρετικά επιτυχημένο “You Don’t Have To Say You Love Me”. Το αποκορύφωμα της καριέρας της ήρθε το 1968 όταν το άλμπουμ της “Dusty in Memphis” βρήκε την αποδοχή των κριτικών στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η καριέρα της Dusty Springfield εκτείνεται σε διάφορα είδη και στυλ μουσικής. Στη δεκαετία του ’90, κυκλοφόρησε το τελευταίο της στούντιο άλμπουμ, μπαίνοντας στο Class of 1999 Rock & Roll Hall of Fame, ενώ αναγνωρίστηκε ως η καλύτερη ποπ τραγουδίστρια της Βρετανίας από τους «Rolling Stones».

Το Google Doodle για την Dusty Springfield:

Τι είναι τα Google Doodle

Τα google doodle δημιουργούνται από τη Google για να γιορτάσουν γεγονότα, επετείους και γενέθλια καλλιτεχνών, επιστημόνων, μουσικών και άλλων ξεχωριστών προσωπικοτήτων.

Η ομάδα μηχανικών και σχεδιαστών doodle της Google (γνωστοί ως doodlers) ψάχνει πάντα για νέες και ενδιαφέρουσες ιδέες.

Το πρώτο doodle είχε δημιουργηθεί το 1998, όταν οι ιδρυτές της Google Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, προκειμένου να ενημερώσουν τους χρήστες ότι θα λείπουν (ήθελαν να πάνε σε φεστιβάλ στην έρημο της Νεβάδα), τοποθέτησαν το σχέδιο μίας φιγούρας σε ράβδο πίσω από το δεύτερο «ο» του λογοτύπου της εταιρείας, ενημερώνοντας έτσι τους χρήστες ότι βρίσκονται εκτός γραφείου.

Η ιδέα άρεσε και έκτοτε καθιερώθηκε και εμπλουτίσθηκε.