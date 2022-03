Δραματική έκκληση Πάπα: Τέρμα! Σταματήστε! Αφήστε τα όπλα να σιγήσουν

Σε μια δραματική έκκλησή του, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, ο Πάπας ζήτησε να σιγήσουν τα όπλα.

Όπως είπε ο Πάπας Φραγκίσκος κατά το Κυριακάτικο κήρυγμα του στην πλατεία του Αγίου Πέτρου ενώπιον χιλιάδων πιστών, η απειλή μιας παγκόσμιας σύρραξης, που έχει προκαλέσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, θα πρέπει να πείσει τους πάντες ότι ήρθε η ώρα η ανθρωπότητα να καταργήσει τον πόλεμο προτού ο πόλεμος αφανίσει την ανθρωπότητα.

Και πρόσθεσε: “Πάνω από ένας μήνας έχει περάσει από την εισβολή στην Ουκρανία, από την έναρξη αυτού του απάνθρωπου και παράλογου πολέμου, ο οποίος, όπως κάθε πόλεμος, είναι μια ήττα για όλους, για όλους μας. Πρέπει να αποκηρύξουμε τον πόλεμο, έναν τόπο θανάτου όπου μητέρες και πατέρες θάβουν τα παιδιά τους, όπου άνδρες σκοτώνουν τους αδελφούς τους χωρίς καν να τους βλέπουν, όπου οι ισχυροί αποφασίζουν και οι φτωχοί πεθαίνουν.

Every war worsens everyone’s situation. Therefore, I renew my appeal: Enough. Stop it. Silence the weapons. Move seriously toward peace!

