Δήμαρχος Μαριούπολης: Η πόλη ξεπέρασε το στάδιο της ανθρωπιστικής καταστροφής

Υπό πολιορκία από τις ρωσικές δυνάμεις βρίσκεται η Μαριούπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ενώ ο δήμαρχος τονίζει πως έχουν «ξεπεράσει το στάδιο της ανθρωπιστικής καταστροφής», χαρακτηρίζοντας «αφόρητη» την κατάσταση των περίπου 120.000 κατοίκων που παραμένουν ακόμη εκεί.

«Ξεπεράσαμε το στάδιο της ανθρωπιστικής καταστροφής επειδή εδώ και πάνω από 30 ημέρες οι άνθρωποι δεν έχουν πλέον θέρμανση, ούτε νερό, ούτε τίποτα», είπε ο Βαντίμ Μποϊτσένκο μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο από τη Ζαπορίζια. Η συνέντευξη δόθηκε μέσω βιντεοκλήσης για λόγους ασφαλείας, μολονότι ο δήμαρχος βρίσκεται πλέον σε μια πόλη που απέχει 200 χιλιόμετρα από τη Μαριούπολη.

“They are destroying our Mariupol without mercy.”

