Δήλωση – βόμβα: «Ο πρίγκιπας Χάρι θα ήταν ευπρόσδεκτος ξανά στη βασιλική οικογένεια, αλλά χωρίς την Μέγκαν»

Ο πρίγκιπας Χάρι θα ήταν ευπρόσδεκτος πίσω στη βασιλική οικογένεια – αλλά μόνο χωρίς την σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, σύμφωνα με την ειδικό σε θέματα για τη βασιλική οικογένεια, Jennie Bond.

Η Jennie Bond πιστεύει ότι αν ο Δούκας του Σάσεξ επέστρεφε ποτέ στην πατρίδα του, η οικογένειά του θα τον δεχόταν παρά τη συνεχιζόμενη κόντρα μέσα στην Εταιρεία. Η Εταιρεία (The Firm) είναι η ονομασία που η βρετανική βασιλική οικογένεια χρησιμοποιεί μερικές φορές για να.. αυτοχαρακτηριστεί.

«Νομίζω ότι με το πλήρωμα του χρόνου θα μπορούσαν να συγχωρέσουν τον Χάρι και να τον δεχθούν πίσω, αλλά χωρίς την Μέγκαν» είπε στο περιοδικό Ok. Παρόλα αυτά, η Bond σημειώνει ότι το σενάριο αυτό είναι «απίθανο αυτή τη στιγμή».

«Νομίζω ότι υπάρχει ακόμα αρκετή καλή θέληση απέναντι στον Χάρι, για την ακρίβεια απέναντι στον παλιό Χάρι που όλοι θυμόμαστε», είπε στο περιοδικό. «Θα μπορούσε να ανακτήσει το έδαφος που έχασε και εν καιρώ να τον καλωσορίσουν πίσω. Αλλά δεν νομίζω αυτό υπάρχει ακόμα κάπου στον ορίζοντα».

'Without Meghan, Harry would be welcomed back to the UK', says experthttps://t.co/ZLlybvIAek

— OK! Magazine (@OK_Magazine) June 2, 2023