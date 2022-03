Διεθνές Δικαστήριο Χάγης: Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τον πόλεμο στην Ουκρανία – Η αντίδραση Ζελένσκι

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αποφάνθηκε ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι αδικαιολόγητη και τόνισε ότι η Ρωσία πρέπει να αναστείλει αμέσως τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

Όπως αποφάνθηκε το Διεθνές Δικαστήριο, “η Ρωσική Ομοσπονδία, εν αναμονή της τελικής απόφασης για την υπόθεση, πρέπει να αναστείλει αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που ξεκίνησε στο έδαφος της Ουκρανίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Η Ρωσική Ομοσπονδία να διασφαλίσει ότι οποιεσδήποτε στρατιωτικές ή παράτυπες ένοπλες μονάδες μπορεί να κατευθύνονται ή να υποστηρίζονται από αυτήν, καθώς και οποιοσδήποτε οργανισμός ή πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο και την καθοδήγησή της, δεν θα λάβουν κανένα μέτρο για την προώθηση των ανωτέρω στρατιωτικών επιχειρήσεων” αναφέρεται μεταξύ άλλων στην απόφαση του Δικαστηρίου.

Το Δικαστήριο διέταξε ομόφωνα ότι αμφότερα τα μέρη πρέπει να απέχουν από οποιεσδήποτε πράξεις που μπορεί να επιδεινώσουν τη διαμάχη.

Το Δικαστήριο σημείωσε ότι έχει εκ πρώτης όψεως δικαιοδοσία βάσει του άρθρου 9 της Σύμβασης για τη Γενοκτονία για να εξετάσει την αίτηση της Ουκρανίας. Το Δικαστήριο παρατήρησε επίσης ότι υπάρχουν λόγοι επείγουσας ανάγκης και ανεπανόρθωτης απώλειας για να εξεταστούν προσωρινά μέτρα υπέρ της Ουκρανίας εν αναμονή της τελικής απόφασης στην υπόθεση.

Το Δικαστήριο εξέδιδε το διάταγμά του σχετικά με το αίτημα της Ουκρανίας για την υπόδειξη προσωρινών μέτρων στην υπόθεση σχετικά με τους ισχυρισμούς γενοκτονίας βάσει της Σύμβασης για την πρόληψη και την τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας κατά της Ρωσίας. Η αίτηση που υποβλήθηκε από την ουκρανική κυβέρνηση κατηγορούσε τη Ρωσία ότι διεξήγαγε και «σχεδιάζει πράξεις γενοκτονίας στην Ουκρανία» και, μεταξύ άλλων, προέτρεπε το Διεθνές Δικαστήριο να υποδείξει επειγόντως προσωρινά μέτρα που θα έκαναν τη Ρωσία να αναστείλει τη συνεχιζόμενη στρατιωτική της επίθεση.

Σε ανάρτησή του στο twitter ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε σχετικά: “Ολοκληρωτική η νίκη της Ουκρανίας στην υπόθεσή της κατά της Ρωσίας στο Διεθνές Δικαστήριο. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης διέταξε να σταματήσει αμέσως η εισβολή. Η εντολή είναι δεσμευτική βάσει του διεθνούς δικαίου. Η Ρωσία πρέπει να συμμορφωθεί αμέσως. Η αγνόηση της εντολής θα απομονώσει ακόμη περισσότερο τη Ρωσία”.

Ukraine gained a complete victory in its case against Russia at the International Court of Justice. The ICJ ordered to immediately stop the invasion. The order is binding under international law. Russia must comply immediately. Ignoring the order will isolate Russia even further

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022