Η στιγμή του ισχυρού σεισμού στην Ιαπωνία – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ένα ισχυρός σεισμός, το μέγεθος του οποίου ανέρχεται στους 7,3 βαθμούς, ταρακούνησε κτίρια και προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης σε συνοικίες του Τόκιο στην Ιαπωνία. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:36 τοπική ώρα (16:36 ώρα Ελλάδας) εντοπίστηκε στα ανοικτά των ακτών του νομού Φουκουσίμα, σε βάθος 60 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA).

Σύμφωνα με μια αρχική εκτίμηση που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK, ο σεισμός έπληξε τις επαρχίες Φουκουσίμα και Μιγιάγκι, στη βορειοανατολική Ιαπωνία.

Η δόνηση ήταν μεγέθους 7,3 βαθμών και έως και 6+ στην κλίμακα της ιαπωνικής έντασης δόνησης σε ορισμένες περιοχές, σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Ο πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα είπε ότι η κυβέρνηση εργάζεται για να εκτιμήσει την έκταση τυχόν ζημιών μετά τον σεισμό.

Η ίδια περιοχή επλήγη από μεγάλο σεισμό τον οποίο ακολούθησε ένα τσουνάμι το 2011, που προκάλεσε την πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα.

Η Tokyo Electric Power Company ανέφερε ότι περίπου 2 εκατομμύρια νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση και ότι ελέγχει την κατάσταση των αντιδραστήρων στο εργοστάσιο της Φουκουσίμα, ανέφερε το NHK.

Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους των νομών Φουκουσίμα, Μιγιάγκι και Γιαμαγκάτα να αναμένουν μετασεισμούς.

Δείτε μερικά από τα βίντεο που ανέβηκαν στα social media τη στιγμή που σημειώθηκε η πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση.

#Earthquake #JapanEarthquake #地震

We just had a fairly strong earthquake here in Japan, there’s a tsunami warning for people living near the coast! pic.twitter.com/QX2m94tJY2

— Mario Treglia 🇯🇵 ★ 🇮🇹 (@mariotreglia1) March 16, 2022