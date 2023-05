Δεσμεύτηκε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στο Ιράν – Έλληνας ο Πλοίαρχος

Στη δέσμευση δεξαμενόπλοιου ελληνικών συμφερόντων προχώρησαν άγνωστοι στο Στενό του Ορμούζ.

Του Μίλτου Σακελλάρη

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για το πλοίο Niovi, το οποίο κατευθυνόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το δεξαμενόπλοιο είναι σημαίας Παναμά αλλά ως διαχειρίστρια εταιρεία εμφανίζεται η ελληνική Smart Tankers των επιχειρηματιών Μπάκο και Καϋμενάκη.

Συνολικά πάνω στο πλοίο βρίσκονται 29 άτομα ως μέλη του πληρώματος από τη Σρι Λάνκα και τις Φιλιππίνες, ενώ ο πλοίαρχος είναι Έλληνας.

Η εταιρεία είπε στις ελληνικές αρχές πως έχασε επαφή με το πλοίο. Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως έχει ήδη ενημερωθεί το υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να υπάρξει επικοινωνία μέσω της διπλωματικής οδού με την Ιρανική Κυβέρνηση.

Το πλοίο Niovi, το οποίο κατευθυνόταν προς το λιμάνι του Φουζάιραχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, περικυκλώθηκε από σκάφη των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης που το ανάγκασαν να κάνει αναστροφή και να κατευθυνθεί προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα, ανακοίνωσε ο 5ος αμερικανικός στόλος με έδρα το Μπαχρέιν. Το προαναφερθέν δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις ελληνικές αρχές.

Την περασμένη Πέμπτη είχε προηγηθεί η κατάσχεση του πετρελαιοφόρου πλοίου Advantage Sweet με σημαία Νήσων Μάρσαλ στον Κόλπο του Ομάν.

On May 3 at approximately 6:20 a.m. local time, Panama-flagged oil tanker Niovi was seized by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGCN) while transiting the Strait of Hormuz.

See video & link to statement below ⬇️https://t.co/sdyxYmAQtO pic.twitter.com/0QcHUwM1Ks

— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 3, 2023