“DarkHunTOR”: Παγκόσμια επιχείρηση κατά του παράνομου εμπορίου στο dark web

Περίπου 150 άνθρωποι συνελήφθησαν σε επιχείρηση σκούπα που έγινε παγκοσμίως κατά του παράνομου εμπορίου στο dark web, σε μια από τις μεγαλύτερες έρευνες που έχουν διεξαχθεί ως τώρα στο Σκοτεινό Διαδίκτυο, όπως ανακοίνωσε η Europol.

Κατά την επιχείρηση αυτή που έφερε την ονομασία “DarkHunTOR” κατασχέθηκαν εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά και bitcoins, όπως και ναρκωτικά και όπλα. Η “DarkHunTOR” αποτελεί συνέχεια της εξάρθρωσης τον Ιανουάριο υπό τη διεύθυνση της γερμανικής Αστυνομίας της DarkMarket, μίας από τις βασικές αγορές στη μαύρη ηλεκτρονική αγορά.

🕸️🔎 The dark web is no longer as dark as criminals would like!

150 suspects have been arrested as a result of #DarkHunTOR targeting the vendors & buyers of illicit goods on the #darkweb@Europol @Eurojust 🇺🇸 🇩🇪 🇬🇧 🇮🇹 🇳🇱 🇫🇷 🇨🇭 🇧🇬 🇦🇺

More details: https://t.co/mgbYBNqSs4 pic.twitter.com/lhzcmrWadu

— Europol (@Europol) October 26, 2021