Πέθανε σε ηλικία 64 ετών ο τραγουδιστής των Firehouse, CJ Snare, είδηση που έγινε γνωστή το βράδυ της Κυριακής (07.04.2024).

Η ανακοίνωση του θανάτου του CJ Snare, έγινε μέσω της επίσημης σελίδας των Firehouse, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται η αιτία από την οποία πέθανε αδόκητα ο τραγουδιστής.

«Σήμερα είναι μια θλιβερή μέρα για το Rock N Roll», γράφουν. «Με μεγάλη θλίψη γνωστοποιούμε στον κόσμο ότι χάσαμε τον αδελφό μας: CJ Snare, τον πολεμιστή του ροκ εν ρολ, τραγουδιστή και ιδρυτικό μέλος των Firehouse.

Ο CJ Snare πέθανε απροσδόκητα στο σπίτι του το βράδυ της Παρασκευής, 5 Απριλίου 2024. Ήταν 64 ετών και αναμενόταν να επιστρέψει στη σκηνή με τη μπάντα αυτό το καλοκαίρι μετά την ανάρρωσή του από χειρουργική επέμβαση.

Ο Snare δημιούργησε το συγκρότημα «Firehous» στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και παρέμεινε στο συγκρότημα μαζί με τον κιθαρίστα Bill Leverty και τον ντράμερ Michael Foster για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Συνέγραψε και τις τρεις κορυφαίες 20 επιτυχίες του συγκροτήματος: το «Don’t Treat Me Bad» και το «Love of a Lifetime» του 1991 και το «When I Look Into Your Eyes» του 1992.