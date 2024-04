Λονδίνο: Άνδρας δολοφονήθηκε κοντά στο γήπεδο της Τότεναμ – Κανονικά ο αγώνας με την Νότιγχαμ

Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός και με τραύματα από μαχαίρι, έξω από το γήπεδο της Τότεναμ Χότσπερς στο βόρειο Λονδίνο λίγες ώρες πριν από τον αγώνα της ομάδας για την Premier League με την Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η αστυνομία και οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών με ασθενοφόρα έσπευσαν στην σκηνή του φόνου στο Northumberland Park τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Οι διασώστες έκαναν ΚΑΡΠΑ στον άνθρωπο, αλλά δεν κατέστη δυνατόν να τον επαναφέρουν.

Παρά το γεγονός ότι το περιστατικό συνέβη σε κοντινή απόσταση από το γήπεδο της Τότεναμ η ομάδα ανακοίνωσε ότι ο αγώνας με τη Νότιγχαμ Φόρεστ θα πραγματοποιηθεί κανονικά. “Η Σπόρτλαντ Σπορτ θα πρέπει να είναι σε θέση να δώσει το παρών: “Μετά από ένα περιστατικό στο οποίο ένα άτομο έχασε τη ζωή του, κάνουμε τα πάντα για να διευκολύνουμε τη συνεχιζόμενη έρευνα της Αστυνομίας, η οποία είναι υψίστης σημασίας.

Ο σημερινός απογευματινός αγώνας της Premier League με τη Νότιγχαμ Φόρεστ θα διεξαχθεί κανονικά, ωστόσο ολόκληρη η Northumberland Park Road και η Vicarage Road, καθώς και το βόρειο άκρο της Worcester Avenue, θα παραμείνουν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Θα ενημερώσουμε τους οπαδούς μας όταν μπορέσουμε και θα ζητήσουμε από τους οπαδούς να είναι υπομονετικοί και να δώσουν επιπλέον χρόνο για να ταξιδέψουν. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του θύματος και όλους όσους επηρεάζονται”, ανέφερε η ανακοίνωση της Τότεναμ.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής Stephen Johnston-Keay, ο οποίος είναι αρμόδιος για την περιοχή του Haringey, δήλωσε: “Οι σκέψεις μας είναι με τον άνθρωπο που έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του. Μπορώ να διαβεβαιώσω τους κατοίκους της περιοχής ότι εξειδικευμένοι ντετέκτιβ διεξάγουν έρευνες και δεν θα αφήσουν κανένα περιθώριο για να εξακριβώσουν τι του συνέβη, να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους υπεύθυνους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κατοίκους της περιοχής για την υπομονή και την κατανόησή τους, ενώ θα συνεχίσουμε αυτό το κρίσιμο έργο. Εάν έχετε πληροφορίες που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν, όσο ασήμαντες κι αν φαίνονται, παρακαλούμε να μας τις πείτε. Θα βλέπετε αστυνομικούς στους κλοιούς και στις περιπολίες και θα είναι έτοιμοι να σας ακούσουν”, ανέφερε η ανακοίνωση του αστυνομικού επιθεωρητή.

Someone was stabbed outside Tottenham Hotspur stadium last night… pic.twitter.com/pWyaJggVOK

— The Spurs Watch (@TheSpursWatch) April 7, 2024