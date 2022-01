Χιόνια στην Τουρκία – Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης

Η αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης παρατάθηκε ως το μεσημέρι, εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης, ενώ το κύμα κακοκαιρίας παρέλυσε τις μετακινήσεις στην πόλη των 16 εκατομμυρίων κατοίκων.

«Η αναστολή των πτήσεων παρατάθηκε ως τις 12:00 (σ.σ. ώρα Ελλάδας) εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών», ανέφερε η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης στον ιστότοπό του.

Οι τουρκικές αρχές κήρυξαν αργία τη σημερινή ημέρα για όλο το προσωπικό του δημόσιου τομέα για να μειωθούν οι μετακινήσεις.

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, ο Αλί Γερλίκαγια, ενημέρωσε μέσω Twitter ότι δεν θα επιτρέπεται η μετακίνηση ΙΧ αυτοκινήτων στο οδικό δίκτυο ως το μεσημέρι, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες συνεργείων για να ανοίξουν και να καθαρίσουν τους δρόμους.

Πλάνα που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές εικονίζουν βαριά οχήματα και αυτοκίνητα αποκλεισμένα στο χιόνι.

Χθες Δευτέρα ο εθνικός αερομεταφορέας της Τουρκίας, η Turkish Airlines, ακύρωσε όλες τις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, αφού αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας του.

An itibarıyla İstanbul Havalimanı’nda tüm yolcularımızın tahliye işlemleri tamamlanmıştır.

As of now, the evacuation process of all our passengers has been completed at Istanbul Airport. pic.twitter.com/qkTrDChJfQ

— İGA Istanbul Airport (@igairport) January 24, 2022