Χερσώνα: Υψώθηκε η σημαία της Ουκρανίας στην περιοχή – Αποσύρθηκαν τα ρωσικά στρατεύματα

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την απόσυρση των στρατευμάτων από τη δυτική όχθη του Δνείπερου ποταμού στην περιοχή της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία.

Στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων, το υπουργείο ανέφερε ότι όλες οι ρωσικές δυνάμεις και ο εξοπλισμός είχαν μεταφερθεί στην ανατολική, όχθη του Δνείπερου. Το υπουργείο ανέφερε ότι η απόσυρση είχε ολοκληρωθεί σήμερα το πρωί στις 05.00 ώρα Μόσχας (04.00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με το υπουργείο δεν υπάρχει ούτε ίχνος από στρατιωτικό εξοπλισμό ή στρατιώτης που να έχει μείνει στη δυτική πλευρά του ποταμού, που περιλαμβάνει την πρωτεύουσα της περιοχής, τη Χερσώνα, και δεν υπήρξαν απώλειες προσωπικού ή εξοπλισμού κατά την αποχώρηση.

Εμφανίστηκαν επίσης εικόνες που δείχνουν μια μεγάλη ουκρανική σημαία που αναρτήθηκε στο κέντρο της Χερσώνας κατά τη διάρκεια της νύχτας, πιθανώς από παρτιζάνους που δραστηριοποιούνται στην πόλη, καθώς οι κάτοικοι έμειναν σε μεγάλο βαθμό σε εσωτερικούς χώρους και ορισμένες ρωσικές αναφορές αναφέρουν ότι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις είχαν εισέλθει στην πόλη.

Δείτε ΒΙΝΤΕΟ από το NEXTATV:

The settlement of Bilozerka, #Kherson region is being cleaned from #Russian trash. pic.twitter.com/7s4s1L2KxU

— NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2022