Χάρκοβο: Η Ουκρανία καταγγέλλει ότι Ρώσοι εκτοξεύουν ρουκέτες σε Ινστιτούτο με πυρηνικό αντιδραστήρα

Οι ουκρανικές αρχές καταγγέλλουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτοξεύουν ρουκέτες εναντίον του Ινστιτούτου Φυσικής στο Χάρκοβο, που περιέχει πυρηνικό υλικό και έναν αντιδραστήρα, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ.

Η υπηρεσία εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, προειδοποίησε ότι ένα χτύπημα στην εγκατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε “οικολογική καταστροφή μεγάλης κλίμακας”.

Ισχυρίστηκε ότι οι δυνάμεις της Μόσχας εκτοξεύουν πυραύλους από εκτοξευτές “Grad”, που είναι τοποθετημένοι σε φορτηγά. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, δεν έχουν ακριβή στόχευση, γεγονός που εγείρει ανησυχίες.

⚡️ Russian troops shell nuclear research facility in Kharkiv.

The Kharkiv branch of Ukraine’s Security Service reported that Russia used Grad multiple rocket launchers to shell the Kharkiv Physics and Technology Institute.

