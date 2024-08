Χάρι – Μέγκαν: Ο ερωτικός χορός και το φιλί σε λέσχη σάλσα στην Κολομβία

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έκαναν μια εμφάνιση γεμάτη έρωτα, καθ’ όλη τη διάρκεια της τετραήμερης περιοδείας τους στην Κολομβία.

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο, αφήνοντας πίσω της τις διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης στην Κολομβία, για το πόσο κόστισε στην χώρα, η ασφάλεια του άλλοτε βασιλικού ζεύγους.

Μετά τις διαμαρτυρίες κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και φωτογραφίες από την εν λόγω εμφάνιση του ζεύγους, σε στιγμές ευθυμίας, χορού και έρωτα.

Οι φωτογραφίες του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ δείχνουν το ζευγάρι νασ εκφράζει την αγάπη του ο ένας για τον άλλον κατά τη διάρκεια της σχεδόν βασιλικής επίσκεψης στην Κολομβία.

Harry and Meghan dance like people who dance together often. Definitely joy. 🥰❤️ pic.twitter.com/Jb0tLoZmPt

— Julie, House of Sussex 👑 || Lotus for POTUS 🪷 (@inspiredduchess) August 18, 2024