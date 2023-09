Χάντερ Μπάιντεν: Μήνυσε τον Ρούντι Τζουλιάνι για κλοπή των προσωπικών δεδομένων του

Ο Χάντερ Μπάιντεν, ο γιος του προέδρου Τζο Μπάιντεν, υπέβαλε μήνυση σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες σε βάρος του Ρούντι Τζουλιάνι και του πρώην δικηγόρου του, Ρόμπερτ Κοστέλο, κατηγορώντας του για κλοπή προσωπικών δεδομένων από τον φορητό υπολογιστή του.

Ο Τζουλιάνι, ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και προσωπικός δικηγόρος του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορείται επίσης στην Πολιτεία της Τζόρτζια για απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020. Πρόσφατα καταδικάστηκε να αποζημιώσει δύο εκλογικούς αντιπροσώπους της Πολιτείας αυτής, αφού κρίθηκε ένοχος για τη συκοφάντησή τους, καθώς τους είχε κατηγορήσει για απάτη.

Ο Χάντερ Μπάιντεν κατέθεσε τη μήνυση στην Καλιφόρνια γιατί εκεί είναι η δηλωμένη κατοικία του. Υποστηρίζει ότι ο Τζουλιάνι και ο Κοστέλο «εδώ και χρόνια αφιέρωσαν χρόνο και ενέργεια για να αναζητήσουν, να κλέψουν, να αναπαράγουν, να διαδώσουν» δεδομένα που κλάπηκαν από τον υπολογιστή του.

Τον Οκτώβριο του 2020, λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές, οι Ρεπουμπλικάνοι ανέφεραν ότι είχαν στην κατοχή τους ένα αντίγραφο του σκληρού δίσκου από έναν φορητό υπολογιστή που ο Χάντερ Μπάιντεν είχε αφήσει σε ένα κατάστημα για επισκευή και δεν τον πήρε ποτέ πίσω. Εκείνη την εποχή δημοσιεύτηκαν πολλά έγγραφα, σκανδαλιστικές φωτογραφίες και μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χάντερ Μπάιντεν που υποτίθεται ότι στήριζαν τις υπόνοιες για «νεποτισμό» εκ μέρους του Τζο Μπάιντεν προς τον γιο του.

Την περασμένη εβδομάδα ο Χάντερ Μπάιντεν είπε ότι θα προσφύγει και κατά της εφορίας (IRS) επειδή με τις δημόσιες δηλώσεις των εκπροσώπων της «αποκαλύφθηκαν εμπιστευτικές πληροφορίες» των οικονομικών του. Ο Χάντερ Μπάιντεν κατηγορείται για φοροαποφυγή και επειδή είπε ψέματα όταν συμπλήρωσε την αίτηση για να αγοράσει ένα όπλο το 2018, αφού τότε υποστήριζε ότι δεν ήταν εθισμένος στα ναρκωτικά, κάτι που παραδέχτηκε αργότερα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και πολλά στελέχη των Ρεπουμπλικάνων θέτουν στο στόχαστρό τους τον Χάντερ Μπάιντεν αφού θεωρούν ότι αυτή είναι η «Αχίλλειος πτέρνα» του απερχόμενου προέδρου.

