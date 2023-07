Χάντερ Μπάιντεν: Έκανε χρήση κοκαΐνης στον Λευκό Οίκο; Σάλος με βίντεο στα social media

Σάλος επικρατεί στις ΗΠΑ λόγω βίντεο, που κάνουν τον γύρο των social media, και δείχνουν την περίεργη συμπεριφορά που είχε ο γιος του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, Χάντερ Μπάιντεν, κατά τους εορτασμούς για την 4η Ιουλίου.

Το βράδυ της 4ης Ιουλίου, ολόκληρη η οικογένεια Μπάιντεν βρέθηκε στον Λευκό Οίκο και συμμετείχε στους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Πολλοί χρήστες των social media, παρακολουθώντας βίντεο από τους εορτασμούς, επισήμαναν ότι ο Χάντερ Μπάιντεν, συμπεριφερόταν πολύ παράξενα.

Αρκετοί παρατήρησαν ότι έπιανε τακτικά το πρόσωπό του και ίδρωνε συνέχεια. Μάλιστα ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου υποστηρίζουν ότι ο γιος του προέδρου των ΗΠΑ έκανε χρήση κοκαΐνης όταν κάποια στιγμή κινήθηκε πίσω από την Τζιλ Μπάιντεν και έπιασε το πρόσωπό του.

Επίσης πολλοί πιστεύουν ότι η κοκαΐνη που εντοπίστηκε μέσα στον Λευκό Οίκο το βράδυ της Κυριακής ήταν του γιου του Τζο Μπάιντεν.

