Χαμός με τους μεθυσμένους τουρίστες στο Μπαλί: Τους μεταφέρουν με… καρότσια εκτός μαγαζιών – Αγανακτισμένοι οι ντόπιοι

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στους δρόμους του Μπαλί, όταν ένας τουρίστας εθεάθη να μεταφέρεται με καρότσι από προσωπικό ασφαλείας, έχοντας δεμένους τους καρπούς αλλά και τους αστραγάλους του.

Το βίντεο που καταγράφει το περιστατικό δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό bali.info.official στο Instagram, με τη λεζάντα: «Μεθυσμένος ξένος προκαλεί χάος στο Y Sport Bar, Legian – άρχισε να χτυπάει κόσμο».



Το Λεγκιάν, όπου συνέβη το περιστατικό, είναι δημοφιλής τουριστική περιοχή της Ντενπασάρ, ανάμεσα στη Κούτα στα νότια και το Σεμινιάκ στα βόρεια.

Οι χρήστες που σχολίασαν το βίντεο επαίνεσαν τον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες ασφαλείας χειρίστηκαν την κατάσταση, αναφέροντας ότι «είναι δύσκολο να βρεθεί η ισορροπία ανάμεσα στη φιλοξενία του νησιού και στο να αφήνεις τους τουρίστες να σε “πατάνε”».

«Πρέπει να θαυμάσεις τον τρόπο που το διαχειρίστηκαν», ανέφερε ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλος σχολίασε: «Αυτό το είδος τουρίστα δεν το χρειαζόμαστε στο Μπαλί. Συμπεριφορά ζούγκλας!».

«Φαίνεται να τον πηγαίνουν στον κάδο απορριμμάτων… Δώστε του άλλη μια μπύρα», έγραψε ένας τρίτος.

Το συμβάν αυτό σημειώθηκε λίγο καιρό έπειτα από έναν καβγά που ξέσπασε στο διάσημο Finns Beach Club στη βόρεια Κούτα, νωρίτερα φέτος.

Εκεί, πέντε τουρίστες ενεπλάκησαν σε καβγά με περίπου 15 μέλη της ασφάλειας του κλαμπ. Ο καβγάς φέρεται να ξεκίνησε όταν ένας άνδρας παρενόχλησε μια γυναίκα μέσα στο κλαμπ, πριν απομακρυνθεί και στραφεί εναντίον των ανδρών ασφαλείας.

Η ασφάλεια προσπάθησε να λήξει το επεισόδιο, όμως ο Αυστραλός άνδρας φέρεται να έκανε άσεμνη χειρονομία σε έναν από τους φρουρούς του κλαμπ.

An Australian man has been detained behind Bali bars in prison orange after a night of being involved in a violent brawl with bouncers outside a popular beach club.https://t.co/5xCiqU6NSP

— Sky News Australia (@SkyNewsAust) February 21, 2025