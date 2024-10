Χαμάς: Ζωντανός ο Γιαχία Σινουάρ – «Θα αναγεννηθούμε σαν Φοίνικας» λέει ο Χάλεντ Μεσάαλ, εξόριστος ηγέτης της οργάνωσης

Ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, αποκατέστησε την επικοινωνία με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ, μετά από εβδομάδες σιωπής που δημιούργησαν εικασίες ότι μπορεί να είχε σκοτωθεί από ισραηλινή επίθεση στη Γάζα. Ο Σινουάρ είχε διακόψει την επικοινωνία επειδή πίστευε ότι το Ισραήλ δεν είχε ενδιαφέρον να καταλήξει σε συμφωνία, ανέφεραν ανώνυμες πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων στον Channel 12.

Ωστόσο, ένας υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στην ιστοσελίδα Walla ότι δεν φαίνεται πως ο Σινουάρ έχει μετριάσει τις θέσεις του σχετικά με τη συμφωνία για τους ομήρους και την κατάπαυση του πυρός. Η Χαμάς έχει απαιτήσει την πλήρη απόσυρση του στρατού από τη Γάζα και το μόνιμο τέλος του πολέμου, ενώ το Ισραήλ αρνείται οποιαδήποτε διευθέτηση που θα επέτρεπε στην οργάνωση να διατηρήσει τον έλεγχο της Λωρίδας και να ανασυγκροτήσει τη στρατιωτική της δύναμη.

Η ισραηλινή υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ ανέφερε τη Δευτέρα στην Daily Mail ότι ο Σινουάρ μετέφερε 25 κιλά εκρηκτικά σε πλάνα που τον έδειχναν να περπατά σε ένα τούνελ, λίγες μέρες μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Τα συγκεκριμένα πλάνα, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις ΙDF τον Φεβρουάριο, έδειχναν τον Σινουάρ να περπατά σε ένα τούνελ στη Γάζα με μέλη της οικογένειάς του και ήταν η πρώτη και μοναδική δημοσιοποιημένη εικόνα του ηγέτη της Χαμάς μετά τις 7 Οκτωβρίου.

Spotted: Yahya Sinwar running away and hiding in his underground terrorist tunnel network as Gazan civilians suffer above ground under the rule of Hamas terrorism.

There is no tunnel deep enough for him to hide in. pic.twitter.com/KLjisBFq1f

— Israel Defense Forces (@IDF) February 13, 2024