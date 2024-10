Η παράτυπη μετανάστευση στην Ευρώπη σύμφωνα με νέα στοιχεία – Τι δείχνουν τα ευρήματα

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από ερευνητές 18 κορυφαίων πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες παραμένει σταθερός τα τελευταία χρόνια, παρά την αντιμεταναστευτική ρητορική στον πολιτικό λόγο που υποστηρίζει ότι οι μετανάστες κατακλύζουν την Ευρώπη. Οι ερευνητές παρουσίασαν τη δημόσια βάση δεδομένων στο πλαίσιο του πρότζεκτ MIrreM, που μετρά την παράτυπη μετανάστευση.

Οι ερευνητές επισήμαναν ότι είναι αδύνατο να παραχθούν απολύτως ακριβή δεδομένα, καθώς πολλοί άνθρωποι ζουν «κάτω από τον ραντάρ» λόγω του φόβου των μέτρων για την επιβολή της μετανάστευσης. Ωστόσο, η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε αναμένεται να προσφέρει πιο αξιόπιστες εκτιμήσεις από προηγούμενες έρευνες, αναφέρει ο Guardian.

Η μελέτη αποκάλυψε ότι υπήρχαν μεταξύ 2,6 και 3,2 εκατομμυρίων παράτυπων μεταναστών σε 12 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά την περίοδο 2016-2023, που αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% του συνολικού πληθυσμού αυτών των χωρών.

Συνολικά, η πληθυσμιακή ομάδα των παράτυπων μεταναστών στην Ευρώπη δεν φαίνεται να έχει αλλάξει σημαντικά από το 2008.

