Μπρους Λι: Η μεγάλη ανατροπή με την αιτία θανάτου του – Τι έδειξε νέα μελέτη

Αν και έχουν περάσει 49 χρόνια ο θάνατος του Μπρους Λι σε ηλικία 32 ετών εξακολουθεί να παραμένει ένα μυστήριο.

Έχουν περάσει 49 χρόνια από τον ξαφνικό θάνατο του διάσημου ηθοποιού και δασκάλου πολεμικών τεχνών τον Ιούλιο του 1943. Από τη νεκροψία που διενεργήθηκε εκείνη την εποχή προέκυψε ότι ο εγκέφαλός του είχε πρηστεί σε εξαιρετικό βαθμό. Είχε θεωρηθεί πώς έχασε τη ζωή του από εγκεφαλικό οίδημα λόγω λήψης του παυσίπονου Equagesic.

Μπορεί όμως τελικά τα αίτια του πρόωρου χαμού του μεγαλύτερου καλλιτέχνη πολεμικών ταινιών που έχει γνωρίσει μέχρι σήμερα ο κόσμος να ήταν τελικά διαφορετικά. Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, ο Μπρους Λι ίσως τελικά πέθανε από υπερβολική κατανάλωση νερού.

Η ομάδα πίσω από τη νέα μελέτη γύρω από τα αίτια θανάτου του επανεξέτασε τα στοιχεία. Πιστεύεται πλέον ότι ο θάνατος του Μπρους Λι οφείλεται στην αδυναμία των νεφρών του να επεξεργαστούν το υπερβολικό νερό, κάτι που τελικά οδήγησε στον θάνατό του.

Bruce Lee may have died from drinking too much water https://t.co/KnOvl1oA1k

— Sky News (@SkyNews) November 21, 2022