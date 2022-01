Μπόρις Τζόνσον: “Πυρά” από τον ηγέτη των Εργατικών – Η αντίδραση του προέδρου των Τόρις

Συνεχίζεται η θύελλα αντιδράσεων για τον Μπόρις Τζόνσον μετά το σκάνδαλο με τα πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω καραντίνας με τους πολίτες να καλούν τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί, ενώ ο αρχηγός του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος στη Βρετανία, Κιρ Στάρμερ δήλωσε στο BBC ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός παραβίασε τον νόμο και στη συνέχεια είπε ψέματα.

Ωστόσο, στον αντίποδα, ο πρόεδρος του Συντηρητικού Κόμματος, Όλιβερ Ντάουντεν επιμένει ότι ο πρωθυπουργός δεν πρέπει να παραιτηθεί γιατί έχει λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας.

“Νομίζω ότι παραβίασε τον νόμο. Νομίζω ότι σχεδόν το παραδέχτηκε ότι παραβίασε τον νόμο”, είπε ο Στάρμερ χαρακτηριστικά, στο BBC επικαλούμενος τη συγγνώμη του Τζόνσον στο Κοινοβούλιο επειδή παρέστη και ο ίδιος σε ένα τέτοιο πάρτι.

“Εξάλλου, η Ντάουνινγκ Στριτ απολογήθηκε στη βασίλισσα για κάποια από τα πάρτι που έγιναν. Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους” είπε ο Στάρμερ και πρόσθεσε: “Νομίζω ότι μετά είπε ψέματα γι’ αυτό που είχε συμβεί και αυτό επιδεινώνει την κατάσταση”, εκτίμησε ο ίδιος.

Sir Keir Starmer says Boris Johnson broke the law by attending the Downing Street garden party

The Labour Party leader tells #SundayMorning “the facts speak for themselves… I think he then lied about what had happened”

https://t.co/VJZiOZJVLf pic.twitter.com/RRIku4PSLi

— BBC Politics (@BBCPolitics) January 16, 2022