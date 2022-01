Ομηρία σε συναγωγή στο Τέξας – Βρετανός ο δράστης

Αίσιο τέλος είχε η ομηρία σε εβραϊκή συναγωγή στο Τέξας το μεσημέρι του Σαββάτου, που διήρκεσε περισσότερες από δέκα ώρες. Οι όμηροι απελευθερώθηκαν σώοι και αβλαβείς, ενώ ο ένοπλος εξουδετερώθηκε από τις ειδικές δυνάμεις του FBI. Μάλιστα, λέγεται ότι ο ένοπλος ήταν Βρετανός. Το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι έχει ενημερωθεί για τον θάνατο ενός Βρετανού στο Τέξας και ότι βρίσκεται σε επαφή με τις Αρχές εκεί.

Η ανακοίνωση ήρθε ως απάντηση σε έρευνα σχετικά με ρεπορτάζ του Sky News, σύμφωνα με το οποίο ένας ένοπλος, ο οποίος είχε εισβάλει σε συναγωγή στο Τέξας, ήταν Βρετανός. “Γνωρίζουμε για τον θάνατο ενός Βρετανού στο Τέξας και βρισκόμαστε σε επαφή με τις τοπικές αρχές”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται πως το Σάββατο το μεσημέρι, ένοπλος διέκοψε τη λειτουργία, που μεταδιδόταν απευθείας μέσω Διαδικτύου, στη Συναγωγή Μπεθ Ίσραελ στο Κόλεϊβιλ του Τέξας και πήρε τέσσερις ομήρους, μεταξύ των οποίων και τον ραβίνο. Ένας εξ αυτών αφέθηκε ελεύθερος έξι ώρες αργότερα.

Μέλη της Ομάδας Διάσωσης Ομήρων του FBI εισέβαλαν στη συναγωγή για να απελευθερώσουν τους τρεις ανθρώπους που κρατούνταν ακόμα όμηροι. Ο ένοπλος είναι νεκρός, δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Κόλεϊβιλ Μάικλ Μίλερ σε ενημέρωση των δημοσιογράφων. Όλοι οι άνθρωποι που κρατούνταν όμηροι σε συναγωγή στο Κόλεϊβιλ του Τέξας απελευθερώθηκαν με ασφάλεια έπειτα από περισσότερες από 10 ώρες.

The FBI don’t believe the terrorist hostage taker at the Texas synagogue was an antisemitic event because it was “singularly focused on one issue” which was not “specifically related to the Jewish community.

“We are continuing to work to find motive.” pic.twitter.com/nQoQPRzsXN

— Adam Milstein (@AdamMilstein) January 16, 2022