Μπομπ Μενέντεζ: 4 ράβδοι χρυσού που βρέθηκαν στο σπίτι του φέρεται να συνδέονται με ληστεία

Τέσσερις ράβδοι χρυσού που βρέθηκαν έπειτα από έρευνα του FBI στο σπίτι του γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ φέρονται να συνδέονται με μια ληστεία του 2013 στο σπίτι επιχειρηματία στο Νιου Τζέρσεϊ , όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το NBC, τουλάχιστον τέσσερις ράβδοι χρυσού που βρέθηκαν στην έρευνα του FBI στο σπίτι του γερουσιαστή είχαν συνδεθεί απευθείας με έναν επιχειρηματία από το Νιου Τζέρσεϊ που κατηγορείται τώρα για δωροδοκία του Μενέντεζ , σύμφωνα με αρχεία του εισαγγελέα της κομητείας Bergen για μια υπόθεση ληστείας το 2013.

Ο επιχειρηματίας, Φρεντ Ντάιμπες, ανέφερε στην αστυνομία ότι έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας το 2013 και ζήτησε από την αστυνομία να βρει τις ράβδους χρυσού που του έκλεψαν. Ο Ντάιμπες είχε δηλώσει ότι κλάπηκαν 500.000 δολάρια σε μετρητά και 22 ράβδοι χρυσού. Αργότερα, η αστυνομία συνέλαβε τέσσερα άτομα με τα κλοπιμαία.

Για να πάρει πίσω την περιουσία του, ο Φρεντ Ντάιμπες υπέγραψε “έντυπα αποδέσμευσης περιουσίας” που πιστοποιούσαν ότι οι ράβδοι χρυσού του ανήκαν.

«Κάθε ράβδος χρυσού έχει τον δικό της αύξοντα αριθμό», είχε αναφέρει ο Ντάιμπες στους ανακριτές. Η Αστυνομία ανακάλυψε τα κλεμμένα τιμαλφή και τα επέστρεψε στον Ντάιμπες.

Μια δεκαετία αργότερα, ανέφερε το FBI, βρέθηκαν τέσσερις ράβδοι χρυσού με μοναδικούς σειριακούς αριθμούς στο Κλίφτον του Νιου Τζέρσεϊ, στο σπίτι του Μενέντεζ και της συζύγου του, Ναντίν.

Στο κατηγορητήριο για δωροδοκία κατά του Μενέντεζ και του Ντάιμπες φέτος, οι εισαγγελείς συμπεριέλαβαν φωτογραφίες ορισμένων από τα αντικείμενα που βρέθηκαν στο σπίτι του Μενέντεζ, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ράβδων χρυσού. Οι αύξοντες αριθμοί των τεσσάρων ράβδων χρυσού στο κατηγορητήριο για δωροδοκία φαίνεται να ταιριάζουν με τέσσερις από τις ράβδους χρυσού που ο Ντάιμπες είχε δηλώσει ότι του είχαν κλέψει και του επιστράφηκαν στην υπόθεση ληστείας του 2013.

Για παράδειγμα, μια ράβδος χρυσού της Swiss Bank Corp. με αύξοντα αριθμό 590005 που το FBI είπε ότι κατέσχεσε από το σπίτι του Μενέντεζ σε έρευνα, είχε επίσης δηλωθεί ότι είχε κλαπεί από τον Ντάιμπες —και του επεστράφη— μια δεκαετία νωρίτερα. Η υπογραφή και τα αρχικά του Ντάιμπες εμφανίζονται στο αρχείο καταγραφής αποδεικτικών στοιχείων, το οποίο περιελάμβανε κάθε συγκεκριμένη ράβδο χρυσού με τον αντίστοιχο αύξοντα αριθμό.

Ήταν Νοέμβριος του 2013 όταν ο Ντάιμπες, ένας εκατομμυριούχος προγραμματιστής, είπε στην αστυνομία ότι είχε πέσει θύμα ένοπλης ληστείας στο ρετιρέ διαμέρισμά του στο Edgewater. Είπε ότι ήταν δεμένος σε μια καρέκλα καθώς οι κλέφτες έφυγαν με μετρητά, χρυσό και κοσμήματα.

Οι τέσσερις ύποπτοι συνελήφθησαν γρήγορα και αργότερα ομολόγησαν την ενοχή τους. Ο Ντάιμπες παρακολούθησε τις δικαστικές διαδικασίες ως θύμα ληστείας. Στις 13 Δεκεμβρίου 2013, υπέγραψε έγγραφα για να πάρει πίσω την περιουσία του, συμπεριλαμβανομένων των ράβδων χρυσού.

Το FBI είπε ότι η συμφωνία που είχε γίνει μεταξύ Μενέντεζ και Ντάιμπες περιελάμβανε προσπάθειες του γερουσιαστή να επηρεάσει το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ στο New Jersey, το οποίο το 2018 ερευνούσε τον επιχειρηματία σε σχέση με ένα έγκλημα τραπεζικής απάτης.

Ο Ντάιμπες και ο Μενέντεζ , μαζί με τους συγκατηγορούμενούς τους Nadine Menendez, Wael Hana και Jose Uribe, αρνούνται οποιαδήποτε αδικοπραγία και έχουν δηλώσει αθώοι.

Ο Menendez αρνήθηκε ότι έλαβε πληρωμές από τον Ντάιμπες, παρόλο που οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι έχουν στοιχεία που δείχνουν ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα και το DNA του Ντάιμπες βρίσκονται σε μερικά από τα δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε μετρητά που βρέθηκαν στο σπίτι του Μενέντεζ .«Έχω αποσύρει χιλιάδες δολάρια από τον προσωπικό αποταμιευτικό μου λογαριασμό, ό,τι κρατάω για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και εξαιτίας της ιστορίας της οικογένειάς μου που ήταν αντιμέτωπη με κατασχέσεις στην Κούβα» είχε πει όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση ο Μενέντεζ.

