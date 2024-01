«Μπαρούτι» η Μ. Ανατολή με φόντο τις επιθέσεις των Χούθι: Τα πυραυλικά πλήγματα από ΗΠΑ- Βρετανία και οι νέες απειλές των ανταρτών

Τα αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα στην Υεμένη εναντίον των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι πολλαπλασίασαν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, ήταν «περιορισμένα, απαραίτητα και αναλογικά», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Ρίσι Σούνακ.

«Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της διεθνούς κοινότητας, οι Χούθι συνέχισαν να διεξάγουν επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων εναντίον βρετανικών και αμερικανικών πολεμικών πλοίων μόλις αυτή την εβδομάδα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί (…) Αναλάβαμε έτσι περιορισμένη, απαραίτητη και αναλογική δράση σε κατάσταση νόμιμης άμυνας», πρόσθεσε ο κ. Σούνακ στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας διεξήγαγαν «επιτυχή» πλήγματα εναντίον των Χούθι στην Υεμένη, ανέφερε παράλληλα σε δική του ανακοίνωση ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

The US and UK have carried out bombing raids against the Huthi movement in Yemen in response to destabilizing attacks on civilian vessels in the Red Sea.

President Joe Biden says he “will not hesitate to take further action” to protect international trade and his own people.

