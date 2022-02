Μπάιντεν για Ουκρανία: Συμφωνήσαμε ισοπεδωτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Τη στήριξή του στον λαό της Ουκρανίας, εκφράζει ο Τζο Μπάιντεν με ανάρτησή του στο Twitter, με αφορμή τη ρωσική επίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Πέμπτης. Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος σημειώνει ότι με τους ομολόγους του της G7 συμφώνησαν σε “ισοπεδωτικά πακέτα κυρώσεων” και “άλλα οικονομικά μέτρα” σε βάρος της Ρωσίας, κάνοντας λόγο για “αδικαιολόγητη επίθεση” του Πούτιν στην Ουκρανία.

“Σήμερα το πρωί, συναντήθηκα με τους ομολόγους μου της G7 για να συζητήσω την αδικαιολόγητη επίθεση του Προέδρου Πούτιν στην Ουκρανία και συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε σε ισοπεδωτικά πακέτα κυρώσεων και άλλα οικονομικά μέτρα κατά της Ρωσίας. Είμαστε στο πλευρό του γενναίου λαού της Ουκρανίας” έγραψε στο Twitter ο Τζο Μπάιντεν.

Σε λίγη ώρα από τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα στον αμερικανικό λαό για τις καταιγιστικές εξελίξεις στην Ουκρανία.

This morning, I met with my G7 counterparts to discuss President Putin’s unjustified attack on Ukraine and we agreed to move forward on devastating packages of sanctions and other economic measures to hold Russia to account. We stand with the brave people of Ukraine. pic.twitter.com/dzvYxj7J9w

— President Biden (@POTUS) February 24, 2022