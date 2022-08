Αρμενία: Ένας νεκρός και δεκάδες οι τραυματίες από τις εκρήξεις στο Γερεβάν – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός των εκρήξεων που σημειώθηκαν το πρωί στην αγορά του Γερεβάν, της πρωτεύουσα της Αρμενίας.

Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό πρακτορείο Ειδήσεων, οι εκρήξεις που έγιναν σήμερα, σε μία αποθήκη πυροτεχνημάτων σε εμπορικό κέντρο στην πρωτεύουσα της Αρμενίας, Γερεβάν προκάλεσαν το θάνατο ενός ατόμου και των τραυματισμό τουλάχιστον άλλων 45, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων που επικαλέστηκαν το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών της Αρμενίας.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονταν ένας πυκνός γκρίζος καπνός πάνω από ένα κτίριο, μετά από μία έκρηξη που έκανε τον κόσμο να τρέξει από το σημείο.

1/2

A Fireworks storage site caught fire and blew up in #Yerevan, #Armenia. 36 people were injured including 11 children and a 5-year-old child died pic.twitter.com/A2uBgMepY7

— ArmenianBreakingNews (@Armbreakingnews) August 14, 2022