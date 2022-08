Αρμενία: Μεγάλη έκρηξη σε αγορά της Γερεβάν – Συγκλονίζουν τα ΒΙΝΤΕΟ

Μία δυνατή έκρηξη ακούστηκε σε μεγάλη αγορά της πρωτεύουσας Γερεβάν στην Αρμενία, προκαλώντας μεγάλη φωτιά.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax το οποίο επικαλείται τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Αρμενίας, η έκρηξη σημειώθηκε σε κτίριο αγοράς λιανεμπορίου.

❗More shots from #Yerevan, #Armenia where you can hear a series of pops. Presumably fireworks are detonating. pic.twitter.com/JP5quOL7qs

